В Астане страны Центральной Азии и США обсудили сотрудничество в сфере ИИ и цифровых технологий

Двухдневная встреча объединила представителей госорганов, технологических компаний и экспертного сообщества для обсуждения совместных проектов, инвестиций и развития цифровой инфраструктуры.

29 сентября в Астане начала работу конференция C5+1 SI Conference, посвященная развитию искусственного интеллекта и цифрового сотрудничества между странами Центральной Азии и США. C5+1 — это платформа сотрудничества пяти государств Центральной Азии Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с Соединенными Штатами Америки. Формат действует с 2015 года и служит механизмом диалога по вопросам экономики, безопасности и регионального взаимодействия. Он позволяет странам согласовывать приоритеты и развивать совместные инициативы с участием государства и бизнеса.

Конференция в Астане сосредоточится на технологическом направлении этого партнерства. На конференции обсуждают развитие передовых систем искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и центров обработки данных, укрепление кибербезопасности и расширение сотрудничества с американскими технологическими компаниями.

Для Казахстана практическая ценность такого диалога заключается в возможности привлекать инвестиции и технологическую экспертизу, развивать вычислительную инфраструктуру и расширять доступ отечественных компаний к международным партнерам и рынкам. Сотрудничество в этих направлениях создает условия для внедрения ИИ в экономику и государственные услуги, подготовки специалистов и повышения защищенности цифровых систем.

Эти приоритеты закреплены в Совместном заявлении стран C5+1 о намерениях в области экономического сотрудничества. Документ предусматривает поддержку IT-стартапов, сотрудничество в области исследований и образования по ИИ, развитие цифровых услуг, телекоммуникационной инфраструктуры и центров обработки данных.

Нынешняя встреча продолжает договоренности, достигнутые на высшем уровне. В ноябре 2025 года в Вашингтоне состоялся саммит C5+1 с участием глав государств Центральной Азии и Президента США. Казахстан на встрече представлял Президент Касым-Жомарт Токаев.

По итогам визита Главы государства в США были подписаны 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов, охватывающих промышленность, энергетику, цифровизацию, образование и инновации. Среди технологических направлений — внедрение спутниковой связи, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровых платежей и образовательных решений на основе искусственного интеллекта.

В частности, в ходе ноябрьского визита был подписан меморандум, направленный на внедрение Direct to Cell. Это направление сотрудничества призвано расширить доступ к связи в районах, не охваченных наземными мобильными сетями. В сфере образования подписаны документы с американскими университетами и технологическими партнерами, включая OpenAI.

Конференция в Астане станет площадкой для обсуждения дальнейших практических шагов: участники представят цифровые инициативы стран региона, обменяются опытом и рассмотрят возможности новых партнерств. Для Казахстана это возможность связать национальные задачи цифрового развития с технологиями, инвестициями и компетенциями международных партнеров.