Около 4 тысяч скважин насчитывается в государственной сети мониторинга подземных вод

Цифровизации гидрогеологической отрасли уделяется отдельное внимание.

До 2040 года предусматривается поэтапное восстановление и перебуривание существующих скважин, а также бурение свыше 1 000 новых, что позволит увеличить сеть до 5 тыс. наблюдательных пунктов по всей территории страны. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.

«В 2026 году мониторинг проводится во всех 17 областях страны. В рамках модернизации сети планируется пробурить 135, отремонтировать и очистить 139 скважин, а также провести прокачку 3 396 скважин. В 2027 году будут продолжены режимные наблюдения. В рамках работ предусматривается проведение наблюдений за уровнем и качеством подземных вод, анализ гидрогеодинамических, гидрогеохимических и геотермических показателей, обработка и систематизация результатов наблюдений, а также ведение Государственного водного кадастра и банка данных о подземных водах», — сказал Талгат Момышев.

Кроме того, планируется проведение работ по восстановлению наблюдательной сети, включая очистку и перебуривание отдельных наблюдательных скважин.

Отдельное внимание уделяется цифровизации гидрогеологической отрасли. Проводится работа по внесению сведений о мониторинговых и эксплуатационных скважинах в Национальную информационную систему водных ресурсов РК. На сегодняшний день внесены данные о более чем 3 тыс. наблюдательных скважин государственного мониторинга, проведены их ГИС-привязка и очистка данных от ошибок и дублирования.

В результате будет сформирована единая цифровая платформа с информацией о запасах и качестве подземных вод, результатах поисково-оценочных работ, мониторинге, родниках, эксплуатационных, наблюдательных и самоизливающихся скважинах.

Параллельно формируется единая цифровая гидрогеологическая база данных, включая обследование родников и оцифровку фондовых материалов. Работы начаты в Жамбылской области, где обследовано 586 родников. В дальнейшем обследование будет поэтапно охватывать все регионы страны, а полученные данные вноситься в Национальную информационную систему водных ресурсов для формирования единой базы, учета, мониторинга и анализа состояния подземных вод.

Конечным результатом станет единая цифровая гидрогеологическая информационная база, позволяющая сократить дублирование ранее выполненных исследований, ускорить подготовку исходных данных и повысить обоснованность решений в сфере управления подземными водными ресурсами.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.