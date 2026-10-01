SkyMetrics ускорила разработку цифровых платформ после миграции на гибридную инфраструктуру Servercore

Команда Servercore помогла SkyMetrics перенести мощности на облачные серверы в дата-центр Tier III в Алматы с сертификацией ISO 27001, что обеспечило аптайм 99,98% по SLA и полное соответствие закону Республики Казахстан № 94-V о локализации данных.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, и компания SkyMetrics рассказали об опыте миграции цифровых сервисов на облачную платформу. Благодаря гибридной архитектуре, при которой продакшен размещается во внешнем дата-центре Tier III в Алматы, а тестовые среды на собственных серверах компании, SkyMetrics обеспечила работу цифровых платформ с высоким уровнем доступности. Это позволило организовать непрерывную работу платформ и полное соответствие требованиям Казахстана к хранению данных на территории страны.

SkyMetrics — технологическая компания, специализирующаяся на разработке и сопровождении цифровых платформ для бизнеса. Команда выполняет полный технический цикл: от архитектуры и UX-дизайна до автоматизации процессов, интеграции и внедрения решений. За 3 года компания реализовала свыше 40 проектов, а суммарный опыт команды превышает 12 000 часов разработки. Среди ключевых продуктов компании: платформы для e-commerce, агрегаторы услуг и системы подбора персонала, включая проекты Jumis Go и EventApp.

До сотрудничества с Servercore SkyMetrics использовала сервисы другого казахстанского провайдера, однако столкнулась с регулярными сбоями: неожиданные перезагрузки серверов приводили к простою критически важных сервисов. Бизнес-процессы компании построены на непрерывной обработке больших объемов данных, поэтому даже кратковременный сбой грозил потерей информации и падением доверия клиентов. Компания выбрала Servercore после успешного тестового переноса проекта, оценив локализацию серверов в Казахстане, высокий аптайм и соответствие регуляторным требованиям, а также прозрачную модель биллинга с оплатой в тенге и бесплатную техническую поддержку 24/7.

«Для нас критически важна стабильная работа платформ: проекты завязаны на постоянном парсинге и мониторинге, поэтому любые технические перебои напрямую отражаются на бизнес-процессах клиентов. Мы быстро перенесли в Servercore два ключевых проекта, и обе миграции прошли беспроблемно. Команда провайдера заранее согласовала каждый этап, оперативно давала обратную связь и взяла на себя всю техническую часть переезда», — подчеркнул Асылниет Жетписбаев, главный технический специалист SkyMetrics.

Команда Servercore помогла SkyMetrics перенести мощности на облачные серверы в дата-центр Tier III в Алматы с сертификацией ISO 27001, что обеспечило аптайм 99,98% по SLA и полное соответствие закону Республики Казахстан № 94-V о локализации данных. Для оптимизации операционных расходов партнеры построили гибридную архитектуру: продакшен-среды размещены в Servercore, а dev-среды развернуты на on-premise площадке. Сегодня SkyMetrics арендует более 20 виртуальных машин, включая облачные серверы с кастомными конфигурациями. Для масштабирования микросервисов и обеспечения высокой доступности приложений используется Managed Kubernetes, а для работы с заявками, вакансиями и бронированиями — S3-хранилище и облачные базы данных. Переход на управляемые PaaS-сервисы позволил снизить операционную нагрузку на команду и ускорить внедрение новых функций.

С момента миграции IT-системы SkyMetrics работают без простоев, а размещение инфраструктуры в дата-центре уровня Tier III обеспечивает бесперебойную работу платформ даже при постоянных нагрузках. Гибридная модель и оплата по факту использования (pay-as-you-go) помогли компании оптимизировать затраты на инфраструктуру без ущерба для надежности.