Комплексная система управления подземными водами поэтапно формируется в Казахстане

Экономия воды и переход на водосберегающие технологии становится необходимостью во всех отраслях экономики.

Одним из первых шагов стала выработка стратегического видения развития отрасли. Приоритеты, цели и основные задачи сегодня закреплены в Концепции развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев. Как отметил спикер, наряду с Концепцией каркас базовых документов составляют Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года и Дорожная карта по водосбережению на 2026–2028 годы.

«Основным документом отрасли стал новый Водный кодекс, предусматривающий меры, направленные на повышение эффективности использования водных ресурсов. Для эффективного и рационального управления данным стратегическим ресурсом Министерством последовательно формируется комплексная система государственного управления подземными водами. В этой связи, в целях эффективного и рационального управления подземными водными ресурсами, на базе Министерства в 2024 году создана Национальная гидрогеологическая служба», — сообщил Т. Момышев.

Основная деятельность Службы направлена на проведение поиска и оценки запасов подземных вод, ликвидацию и консервацию бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин, мониторинг подземных вод, а также мониторинг и оценку мелиоративного состояния орошаемых земель. В целях дальнейшего системного усиления данной работы Министерством разработан проект Концепции комплексного использования и управления подземными водами в Республике Казахстан на 2027–2040 годы.

В настоящее время проект Концепции находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами. Принятие проекта Концепции ожидается до конца текущего года. Одним из главных задач является вовлечение подземных водных источников во всех отраслях экономики и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

На текущий момент страна располагает значительным потенциалом ресурсов подземных вод. Объем утвержденных эксплуатационных запасов составляет 43,2 млн м³/сутки (15,7 км³/год), из них: для хозяйственно-питьевого водоснабжения — 21160,2 тыс. м³/сутки; для производственно-технического водоснабжения — 2394,5 тыс. м³/сутки; для орошения земель — 19607,2 тыс. м³/сутки (7,16 млрд. м³/год).

Уровень фактического использования подземных вод для орошения составляет менее 2%. Кроме того, суммарная величина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 176,1 млн м³/сутки, что более чем в четыре раза превышает объем разведанных эксплуатационных запасов.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.