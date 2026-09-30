«Казгидромет» применяет ИИ для моделирования погоды

Использование технологий позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы,

Вегетационный сезон в 2026 году проходил для ряда зерносеющих регионов в сложных условиях — засуха различной интенсивности и продолжительности отмечалась на большей части страны, за исключением севера. Наибольшая продолжительность засушливых периодов фиксируется на юге, юго-востоке и юго-западе страны. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров.

Глава ведомства отметил, что с начала текущего года подведомственная министерству служба «Казгидромет» применяет цифровые инструменты с элементами искусственного интеллекта. Это численная модель ВРФ, обеспечивающая прогнозирование до 48 часов и до 10 суток с пространственным разрешением в 2 и 6 км. Использование указанных технологий позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы, а также штормовые предупреждения, и обеспечивает своевременное информирование государственных органов, организаций и населения в целом.