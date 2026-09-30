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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    «Казгидромет» применяет ИИ для моделирования погоды

    Использование технологий позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы,

    30 сентября 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Вегетационный сезон в 2026 году проходил для ряда зерносеющих регионов в сложных условиях — засуха различной интенсивности и продолжительности отмечалась на большей части страны, за исключением севера. Наибольшая продолжительность засушливых периодов фиксируется на юге, юго-востоке и юго-западе страны. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров.

    Глава ведомства отметил, что с начала текущего года подведомственная министерству служба «Казгидромет» применяет цифровые инструменты с элементами искусственного интеллекта. Это численная модель ВРФ, обеспечивающая прогнозирование до 48 часов и до 10 суток с пространственным разрешением в 2 и 6 км. Использование указанных технологий позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы, а также штормовые предупреждения, и обеспечивает своевременное информирование государственных органов, организаций и населения в целом.

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