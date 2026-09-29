Ақтөбе облысында полицияның цифрлық мүмкіндігі кеңеюде
Цифрлық технологиялар — полиция жұмысының қосымша құралы ғана емес, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды тетігі.
Ақтөбе облысында полиция жұмысының жеделдігін арттыру және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында цифрлық технологияларды қолдану ауқымы кеңейіп келеді. Бүгінде облыстың барлық 12 аудандық полиция бөлімшесінде жедел басқару орталықтары жұмыс істейді. Олар бейнебақылау камералары мен жол қозғалысы ережелерін бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейтін кешендерге қосылған.
Бұл жүйелер тәулік бойы аумақтағы жедел және жол ахуалын бақылауға, құқық бұзушылықтарды нақты уақыт режимінде анықтауға және полиция нарядтарының әрекетін жедел үйлестіруге мүмкіндік береді.
Жедел басқару орталықтарында «102» желісіне келіп түсетін хабарламаларды автоматты түрде тіркеу жүйесі енгізілген. Келіп түскен әрбір ақпарат бақылауға алынып, полиция жасақтарының оқиға орнына уақытылы жетуі қамтамасыз етіледі.
Бейнебақылау жүйелері құқық бұзушылықты анықтаумен ғана шектелмейді. Олар оқиғаның мән-жайын жедел бағалап, полиция қызметкерлерінің әрекетін үйлестіруге және қажетті шараларды уақытылы қабылдауға мүмкіндік береді.
Цифрлық шешімдердің басты артықшылығы — ақпаратты қабылдаудан бастап полицияның әрекет етуіне дейінгі процесті жеделдету. Бұл азаматтардың өтініштерін қарау уақытын қысқартуға, полиция қызметінің тиімділігін арттыруға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.