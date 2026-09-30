Национальный Банк Казахстана предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества

Гражданам рекомендуют внимательно читать SMS-сообщения, никогда не сообщать коды из сообщений третьим лицам, а при поступлении подозрительного звонка незамедлительно прекратить разговор.

Нацбанк распространил информацию о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб доставки. Сначала гражданам звонят от имени курьерской или почтовой службы и сообщают о якобы поступившей посылке. Для подтверждения доставки собеседника просят назвать код из SMS-сообщения. При этом злоумышленники намеренно создают ощущение срочности, не позволяя человеку внимательно ознакомиться с содержанием SMS-сообщения. В частности, они могут сообщать, что курьер уже ожидает выдачи отправления, получатель рискует потерять очередь, а в случае прерывания разговора процедуру оформления доставки придется проходить повторно.

После получения SMS-кода злоумышленники переходят к следующему этапу схемы. Гражданину поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником цифрового правительства (eGov). В ходе разговора сообщается о якобы взломанной учетной записи, а также о возможной утечке или копировании персональных данных.

Для убедительности злоумышленники могут утверждать, что для защиты гражданина была подключена услуга «Стоп-кредит», а ситуация находится на контроле правоохранительных органов или «службы безопасности Национального Банка». В дальнейшем звонок может быть переведен на другого участника схемы. Конечной целью таких действий является получение доступа к денежным средствам граждан.

Характерным признаком подобных схем является психологическое давление. Злоумышленники могут требовать не прерывать телефонный разговор, не сообщать о происходящем третьим лицам и сохранять обеспечить конфиденциальность разговора.

В отдельных случаях граждан запугивают уголовной ответственностью за разглашение информации либо утверждают, что прекращение разговора повлечет отмену процедур, якобы направленных на защиту денежных средств и персональных данных. Такие действия направлены на то, чтобы ограничить возможность гражданина обратиться за консультацией и помощью к близким, в банк либо правоохранительные органы.

Национальный Банк рекомендует внимательно читать и проверять отправителя SMS-сообщения, никогда не сообщать коды из SMS-сообщений третьим лицам, а при поступлении подозрительного звонка незамедлительно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру телефона организации.

«Напоминаем, что работники Национального Банка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, не запрашивают пароли и реквизиты банковских карт, а также не осуществляют денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», - отметили в Нацбанке.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.