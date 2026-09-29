В Павлодаре состоялся форум «Иртыш — река дружбы и развития» с участием руководства города, Восточно-Казахстанской и Омской областей.

Казахстан предложил совместно с Россией создать цифровой паспорт Иртыша, чтобы планировать перевозки по реке, дноуглубительные работы и развитие инфраструктуры портов, сообщили в акимате Павлодарской области. Восточно-Казахстанская область предложила сформировать совместную рабочую группу с госорганами и учеными Казахстана и России по информационной системе, которая объединит данные в том числе о глубинах и качестве воды, состоянии берегов, рыбных ресурсах, передает Sputnik.

«Иртыш связывает наши регионы и открывает возможности для развития торговли, перевозок и туризма. Чтобы реализовать этот потенциал, важно вместе с предприятиями определить востребованные маршруты и объемы грузов», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На востоке Казахстана есть также планы по созданию речного порта в селе Тугыл на озере Зайсан, проект — на стадии проработки, сейчас там работает пристань, складская и перегрузочная инфраструктура, рядом есть также ж/д линия в 99 км. По реке можно будет отправлять в том числе кварцевый песок, гранит, щебень, предварительно, объем может превышать три млн тонн за сезон, сообщил глава ВКО Нурымбет Сактаганов.

Российским коллегам также показали, как строится мост через Иртыш (это часть казахстанской трассы до границы России), его планируют завершить в 2027 году.

Кроме того, в селе Тугыл планируют построить рыбоперерабатывающий комплекс и завод, способный выпускать до 6 млн мальков в год. Проект стоимостью 3,7 млрд тенге предусматривает создание более 200 постоянных рабочих мест.

В Восточном Казахстане переработкой рыбы занимаются 14 предприятий, за которыми закреплены 23 рыбохозяйственных участка, совокупная производственная мощность которых превышает 40 000 тонн в год, напомнили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Регион развивает не только переработку, но и искусственное воспроизводство рыбы и зарыбление водоёмов. Так, прорабатываются проекты по разведению судака, окуня и щуки.

Один из них реализует ТОО Zaisan See в селе Тугыл на берегу озера Зайсан. Здесь планируется построить рыбоперерабатывающий комплекс и завод по производству рыбопосадочного материала с применением технологии замкнутого водоснабжения.

Для научного сопровождения компания заключила меморандум с Научно-производственным центром рыбного хозяйства. Техническая документация для установки системы замкнутого водоснабжения получена от китайской компании eWater.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.