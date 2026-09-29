DocFlow Day 2026: цифровая трансформация как система связей

Более 200 топ-менеджеров, IT- и HR-директоров, экспертов рынка собрались, чтобы обсудить, как цифровые процессы превращают разрозненные инструменты в единую систему бизнеса.

25 сентября в отеле InterContinental Almaty состоялась ежегодная конференция DocFlow Day 2026, организованная компанией «Docrobot Центральная Азия».

Деловая программа

По традиции открыл конференцию Тимур Марусяк, исполнительный директор «Docrobot Центральная Азия». В своем выступлении он провел параллель между компанией и живым организмом, где каждый отдел, документ и процесс связаны друг с другом. Иван Федяков, основатель и генеральный директор INFOLine, представил аналитику по рынку ритейла Казахстана и сопредельных стран. После его доклада участники переключились в игровой формат. Интерактивная викторина разогрела зал вопросами о цифровизации. Руслан Харисов, директор по логистике Small, поделился масштабами компании. За цифрами стоит ежедневная работа сотен поставщиков, и EDI делает ее управляемой.

Блок КЭДО получился максимально насыщенным. Айым Жұмабекова, руководитель HR-группы SCHNEIDER GROUP Almaty, рассказала, как электронный документооборот упрощает жизнь сотрудников. Татьяна Скачко, CEO Smart Solutions, показала, как КЭДО становится инструментом масштабирования бизнеса. Анна Полуэктова, директор по бизнес-процессам Arbuz Group, на примере своей компании доказала: синергия решений дает эффект, который не получить от отдельных инструментов.

После кофе-брейка Екатерина Смышляева, депутат Курултая и автор Цифрового кодекса Республики Казахстан, ответила на вопросы зала о практике применения новых норм. Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech, объяснил, почему доверие становится активом, а информационная безопасность — конкурентным преимуществом.

Круглые столы

Кульминацией дня стали две дискуссии. Матвей Гулин, операционный директор ТОО «Дудар», активно, а местами каверзно, но увлекательно модерировал круглый стол IT-директоров. В разговоре участвовали топовые IT-директора крупнейших казахстанских компаний. А круглый стол HR-директоров собрал под своим началом Алексея Чистякова, СЕО Talent Craft, в роли модератора, и HR-специалистов из успешнейших компаний в Казахстане.

Завершение

После обеда Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Antal International в регионе Евразия, представил ключевые тренды рынка труда Казахстана на 2026–2027 годы. Мадина Мукажанова, главный бухгалтер «Docrobot Центральная Азия», детально разобрала актуальные изменения в налоговом законодательстве. Александр Лихтман, основатель PR-агентства ITCOMMS, напомнил, что личный бренд руководителя — это необходимое умение говорить вовремя, честно и экспертно.

Финальным аккордом стало выступление Жеңіса Айтжанова, иллюзиониста и 5-кратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса.

Атмосфера

У пресс-стены гостей встречал самобытный музыкант с собственноручно изготовленным инструментом. В течение кофе-брейка на площадке выступали скрипачки. Живая музыка добавляла деловой программе особое настроение.

DocFlow Day 2026 подтвердил, что цифровизация в Казахстане — это открытый разговор о связях, которые превращают бизнес во взаимодействие между человеком, бизнесом и государством.