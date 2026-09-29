В Казахстане впервые проходит Азиатская региональная встреча инициативы CDIO

На ней обсуждают вопросы обновления инженерных образовательных программ, укрепления взаимодействия между вузами и промышленными предприятиями, эффективного использования возможностей ИИ в подготовке будущих инженеров.

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева проходит Азиатская региональная встреча Всемирной инициативы CDIO — CDIO Asian Regional Meeting 2026. Международное мероприятие, впервые организованное в Центральной Азии, собрало более 50 представителей высших учебных заведений и экспертного сообщества из 15 стран. Среди них — представители Сингапура, Швеции, Великобритании, Германии, Японии, Индии, Малайзии, Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Основная тема встречи в этом году — «Инженерия нового поколения: новая триада академической среды, индустрии и искусственного интеллекта».

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы обновления образовательных программ в сфере инженерного образования, развития проектного и практико-ориентированного обучения, укрепления взаимодействия между вузами и промышленными предприятиями, а также эффективного использования возможностей искусственного интеллекта в подготовке будущих инженеров.

Подход CDIO ориентирован на подготовку инженеров с учетом полного жизненного цикла продукта — от формирования идеи и проектирования до реализации и эксплуатации. Модель объединяет фундаментальные знания и профессиональные навыки, проектную и командную работу, а также практический опыт решения конкретных производственных задач. В этом контексте внедрение международного опыта способствует развитию национальной модели инженерного образования в Казахстане и повышению ее соответствия требованиям рынка труда.

О современных подходах в инженерном образовании и этапах развития инициативы CDIO рассказал со-директор Всемирной инициативы CDIO, проректор Университета прикладных наук Турку Юха Контио.

«В процессе развития CDIO стала международной площадкой для модернизации инженерного образования, объединяющей фундаментальные знания с проектной и практической деятельностью. Одной из ключевых задач сегодня является эффективное и ответственное внедрение искусственного интеллекта в процесс подготовки инженеров», — отметил Юха Контио.

Программа встречи включает пленарные заседания, экспертные сессии, круглые столы и практические семинары. Участники обсуждают совершенствование национальной модели инженерного образования, разработку образовательных программ совместно с индустриальными партнерами, а также ответственное применение искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева является единственным вузом в Казахстане, имеющим статус полноправного члена Всемирной инициативы CDIO. Проведение CDIO Asian Regional Meeting 2026 в Казахстане впервые создает дополнительные возможности для расширения взаимодействия отечественных вузов с международным сообществом в сфере инженерного образования и развития современных подходов к подготовке инженерных кадров.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.