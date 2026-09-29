NU SCAI: как университет готовится к новой AI-экономике

В рамках NU Open House Day состоялось официальное открытие Школы компьютерных наук и искусственного интеллекта - School of Computing and Artificial Intelligence.

SCAI создана в ответ на растущую потребность Казахстана в специалистах и исследованиях в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Новая школа объединяет направления NU в области компьютерных наук, искусственного интеллекта, математики и робототехники. В церемонии открытия принял участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.

«Для Казахстана искусственный интеллект можно назвать новым фактором, новой силой, способной повысить эффективность национальной экономики, производства и труда», — отметил министр.

По его словам, развитие ИИ уже выходит за пределы генеративных моделей. Следующими этапами становятся Agent AI, способный автономно выполнять сложные задачи, и Physical AI — технологии, которые переносят искусственный интеллект в физический мир.

«Поэтому мы должны быть готовы к этому и для подготовки к ним NU можно сказать, является очень подходящей площадкой», — добавил министр Саясат Нурбек.

В ходе презентации SCAI вице-декан по исследованиям и инновациям профессор Дурвудхан Сураган сообщил, что в Школе обучается более 2 100 студентов, включая 281 магистранта и 99 докторантов. В 2026 году к ним присоединились 608 новых студентов. Преподавательский состав насчитывает около 70 профессоров.

Образовательная линейка школы будет расширяться. Среди новых инициатив — программа бакалавриата по искусственному интеллекту совместно с Гонконгским политехническим университетом (The Hong Kong Polytechnic University, PolyU), PhD-программа «AI for X», ориентированная на междисциплинарные исследования, а также магистерская программа по кибербезопасности.

«Эта область сегодня кардинально меняется под влиянием искусственного интеллекта, и для укрепления цифровой безопасности Казахстану нужны специалисты по кибербезопасности, которые глубоко понимают генеративный ИИ и возможности его применения», — пояснили Декан SCAI Атакан Варол.

Одновременно школа развивает исследования в области Physical AI, городской аналитики, вычислительных финансов и применения искусственного интеллекта в различных предметных областях. Для этой работы SCAI использует вычислительную инфраструктуру NU, включая суперкомпьютеры Shabyt, Muon и Irgetas. Школа также тесно взаимодействует с Институтом умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) NU, используя вычислительные ресурсы, фундаментальные модели и данные для исследовательских проектов.

«Создавая школу, мы ориентировались на долгосрочные результаты. Мы также включили в ее структуру математику — и это тоже довольно уникальный для мира подход. Для нас важно, чтобы все наши студенты имели очень сильную фундаментальную подготовку. Если сегодня посмотреть на исследовательские команды ведущих компаний в сфере ИИ, можно увидеть, что многие их участники в прошлом были победителями Международной математической олимпиады», — сказал декан Школы Атакан Варол.

Еще одна задача SCAI — ускорить переход от исследований к практическим решениям. Школа планирует развивать взаимодействие с индустрией, поддерживать студенческие технологические проекты и создавать условия для коммерциализации научных разработок. К 2030 году SCAI планирует содействовать созданию более 30 deep-tech стартапов.

Две образовательные программы бакалавриата школы — компьютерные науки и математика получили аккредитацию ABET, международной организации, устанавливающей стандарты качества для образовательных программ в области инженерии, технологий и смежных дисциплин. К 2030 году SCAI ставит перед собой цель войти в топ-250 предметного рейтинга Times Higher Education по компьютерным наукам.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.