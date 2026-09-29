Электронный паспорт автомобиля: изменились правила оформления

Приказ вступил в силу с 26 сентября 2026 года.

Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в приказ от 14 октября 2025 года № 434, которым были утверждены правила выдачи полномочий на оформление паспортов транспортных средств и правила ведения электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, передает Uchet.kz.

Оформление электронных паспортов в Казахстане не допускается на транспортные средства, шасси и машины, выпущенные в обращение в другом государстве ЕАЭС и ввезённые оттуда. Электронный паспорт на такую технику должен быть оформлен в государстве ЕАЭС, где её выпустили в обращение. Сведения об оформленном паспорте передаются в порядке, установленном пунктом 23 Правил ведения электронных паспортов.

Запрет не распространяется на отдельные категории транспортных средств и машин, перечисленные в правилах.

Электронный паспорт должен быть оформлен на транспортное средство для личного пользования, которое физическое лицо ввезло в Казахстан из государства ЕАЭС или третьей страны. Автомобиль при этом должен входить в перечень, утверждённый решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года № 74, и с момента его изготовления должно пройти не более пяти лет.

Документы о соответствии требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 должны быть заполнены по правилам, утверждённым решением Коллегии ЕЭК от 9 декабря 2014 года № 232. Если их заполнили с нарушением этих правил, оформить электронный паспорт на их основании нельзя.

Если транспортное средство ввезено из третьих стран по документу об оценке соответствия, оформленному в Казахстане, электронному паспорту присваивается статус «незавершённый» после получения двух видов сведений. Таможенный орган передаёт серию и номер таможенного приходного ордера, номер таможенной декларации и сведения о таможенных ограничениях. Уполномоченный орган в сфере технического регулирования подтверждает действительность и достоверность сведений в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Если автомобиль из третьих стран выпущен в обращение в другом государстве ЕАЭС и электронный паспорт оформлен там же, в Казахстане ему присваивается статус «незавершённый» после получения тех же сведений от таможни и органа технического регулирования. Дополнительно требуются сведения о снятии автомобиля с регистрационного учёта в государстве последней регистрации. При отсутствии информационного взаимодействия с другим государством ЕАЭС сведения о СБКТС орган технического регулирования направляет национальному оператору на бумажном носителе.

Организация, которая претендует на полномочия по оформлению электронных паспортов, должна представить справку о принятых обязательствах. Справку заверяет руководитель или его представитель по доверенности.

Уполномоченная организация обязана идентифицировать транспортное средство и фотографировать его вместе с идентификационной маркировкой. При признаках сокрытия, подделки, изменения или уничтожения маркировки, а также при несоответствии автомобиля представленным сведениям электронный паспорт не оформляется. В таком случае организация должна проинформировать компетентные органы Казахстана в течение пяти рабочих дней.

Сведения о собственнике в электронном паспорте должны совпадать с данными документов об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011. Для транспортного средства для личного пользования их сверяют с данными о декларанте в пассажирской таможенной декларации. Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе сверяют с данными о декларанте в декларации на товары. Кроме того, организация обязана выполнять функциональную проверку устройства вызова экстренных оперативных служб по требованиям ГОСТ 33670-2015.

Аналогичные обязательства по идентификации и фотографированию действуют при оформлении электронных паспортов самоходных машин и другой техники.

Казахстанские изготовители должны представить выписку из Реестра казахстанских товаропроизводителей. Правила дополнены условием о включении казахстанского изготовителя в Реестр, а исключение из него добавлено в пункт 14 правил отдельным основанием.

К заявлению также прилагаются заверенные руководителем копии действующих сертификатов о соответствии требованиям ТР ТС 031/2012 и ТР ТС 010/2011, одобрений типа транспортного средства или шасси либо СБКТС. Эти документы должны быть оформлены по правилам, утверждённым Решением Коллегии ЕЭК № 232.

Изменения в электронные паспорта, оформленные организацией, которую исключили из единого реестра уполномоченных организаций ЕАЭС, должна вносить другая уполномоченная организация из этого реестра. Такое полномочие предоставляется организации, которая уже имеет полномочия по оформлению одного или нескольких видов электронных паспортов.

Сведения из документов о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 поступают в национальную систему электронных паспортов из информационной системы уполномоченного органа в сфере технического регулирования. Если таких сведений в системе нет, их вносят организации-изготовители и уполномоченные организации.

Внесённые сведения Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства должен подтвердить в течение пяти рабочих дней. Если структура или формат сведений не соответствуют установленному описанию, Комитет направляет уведомление о необходимости устранить несоответствия с указанием причин. Если документ о соответствии оформлен с нарушением ТР ТС 018/2011, Комитет направляет мотивированное уведомление о недопустимости его использования для оформления электронного паспорта.

К СБКТС необходимо приложить протокол испытаний транспортного средства на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011.