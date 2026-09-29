Требования к цифровым данным: что изменится с 6 октября

Требования будут обязательны для государственных органов, государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора, исключение сделано для специальных госорганов.

Постановлением правительства утверждены требования по управлению цифровыми данными. Документ принят в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Цифрового кодекса. Постановление правительства от 7 ноября 2024 года № 925 «Об утверждении требований по управлению данными» утратит силу. Постановление вводится в действие с 6 октября 2026 года, передает Uchet.kz.

Документ охватывает весь жизненный цикл цифровых данных. Он регулирует их создание и сбор, хранение и ведение, использование, архивирование и уничтожение.

Организации смогут собирать и обрабатывать цифровые данные только в объёме, необходимом для выполнения своих функций. Повторный сбор сведений, которые уже содержатся в цифровых объектах «цифрового правительства», допускаться не будет.

Каждая организация должна будет определить двух ответственных лиц. Первое будет отвечать за стратегию и политику управления цифровыми данными в курируемой отрасли. Второе, менеджер по данным, будет контролировать соблюдение требований на практике.

Менеджер по данным будет следить за своевременным наполнением баз данных актуальными и полными сведениями, сверять данные в цифровой аналитической системе Smart Data Ukimet (SDU) с данными цифровых объектов «цифрового правительства» и координировать заполнение паспортов данных. Он также будет проверять проектную и техническую документацию на создание цифровых объектов, организовывать обучение сотрудников и защиту данных на всех этапах их жизненного цикла.

Сведения о видах цифровых данных организаций и связях между ними соберут в каталог цифровых данных. Его будут формировать на архитектурном портале цифровых объектов государства архитектурно-координационный центр и сами организации. Основой каталога станут паспорта цифровых данных цифровых объектов.

Паспорт нужно будет актуализировать при изменении структуры данных, их источников и формул расчёта показателей. Для создаваемых цифровых объектов паспорт должен быть оформлен и согласован до ввода объекта в промышленную эксплуатацию. Данные, которые организация ведёт на бумаге, в электронных таблицах и реестрах, будут включаться в описание не оцифрованных данных.

Актуальность сведений в концептуальной модели данных организации должны будут проверять ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчётным.

Требования устанавливают десять критериев качества цифровых данных. Это точность, полнота, взаимосвязанность, сопоставимость, актуальность, уникальность, достоверность, своевременность, ясность и доступность. Критерии ясности и доступности будут применяться только к органам государственной статистики. Несоответствие данных хотя бы одному критерию станет основанием признать их недостоверными.

Внутреннюю оценку качества в организации будет проводить менеджер по данным. Оператор «цифрового правительства» ежеквартально совместно с владельцами цифровых объектов будет сверять данные в SDU с данными в цифровых объектах «цифрового правительства». Пользователи цифровых данных смогут оценивать их качество по собственной инициативе.

Технической ошибкой в цифровых данных будет считаться опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, а также ошибка при сборе и обработке данных, из-за которой сведения в цифровом объекте расходятся с документами.

Если лицо обнаружит техническую ошибку, противоречие или неполноту данных о себе, своём имуществе или правах, оно должно будет направить в организацию заявление об исправлении в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения. Заявление можно будет подать в бумажной или электронной форме.

Ошибки, выявленные при оказании государственных услуг, будут исправлять по заявлению через веб-портал «цифрового правительства», мобильное приложение «цифрового правительства» или интегрированную цифровую систему ЦОН. После исправления организация обязана будет уведомить заявителя и пользователей данных. Споры, которые не удалось урегулировать в досудебном порядке, будут рассматриваться в суде.

Для аналитики цифровых данных организации будут привлекать оператора «цифрового правительства». Оператор в течение пяти рабочих дней запросит у организации описание таблиц и полей базы данных, а затем в течение пяти рабочих дней разработает регламент взаимодействия. Организации на его согласование также отводится пять рабочих дней. Если данные уже размещены на платформе «цифрового правительства», регламент не понадобится.

Конфиденциальные данные будут поступать в SDU только в обезличенном виде. Обезличивать их организация будет самостоятельно по алгоритмам оператора, а при невозможности это сделает оператор. Доступ к данным, отнесённым к конфиденциальной информации, будет предоставляться в соответствии с Законом «О персональных данных и их защите».

Проводить аналитику можно будет только по утверждённой методологии расчётов. Данные, объединённые из разных баз, оператор предоставит заказчику аналитики в течение 30 рабочих дней. Обезличенные результаты аналитики оператор сможет передавать заинтересованным организациям на возмездной основе по согласованию с уполномоченным органом.

Для создания аналитического дашборда организация должна будет утвердить паспорт кейса по согласованию с уполномоченным органом. Услуги по созданию, внедрению и сопровождению дашбордов будут закупаться в соответствии с законодательством о государственных закупках, в том числе у оператора «цифрового правительства».

Описание каждого дашборда организации обязаны будут размещать на архитектурном портале цифровых объектов государства. О выводе дашборда из эксплуатации или создании нового нужно будет сообщить через портал в течение трёх рабочих дней.

Срок хранения цифровых данных будет определяться датой достижения целей их сбора и обработки. Данные, использование которых прекратилось, подлежат архивированию и передаче в архив, а по истечении срока хранения уничтожению в соответствии с законодательством.

Резервное копирование государственных данных станет обязательным для всех организаций. Периодичность копирования установят в технической документации на цифровой объект. В каждой организации должно быть создано подразделение кибербезопасности или назначено лицо, ответственное за кибербезопасность.

Организации должны будут готовить библиотеки данных в машиночитаемой форме для обучения моделей искусственного интеллекта. Для каждой библиотеки нужно будет составить паспорт, сформировать метаданные и контрольную сумму, провести первичную проверку качества. Персональные данные и конфиденциальная информация до передачи оператору должны быть обезличены.

Доступ к библиотекам данных оператор «цифрового правительства» будет предоставлять оператору национальной платформы искусственного интеллекта на возмездной основе. Тот проверит контрольную сумму и соответствие библиотеки паспорту, а при расхождениях вернёт её организации на доработку.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.