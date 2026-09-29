Казахстанский «единорог» Higgsfield заявил о выручке в $1 млрд

Платформа для создания видео с помощью искусственного интеллекта Higgsfield Inc. рассчитывает выйти на годовую выручку более $1 млрд при сохранении текущих темпов.

По словам CEO компании Алекса Машрабова, рост выручки связан с высоким спросом на AI-видео со стороны компаний, работающих напрямую с потребителями. Higgsfield рассчитала прогноз годовой выручки, исходя из показателя за последние четыре недели, умноженного на 13. Выручка компании по контрактам с бизнес-клиентами с июня выросла в десять раз — все больше бизнеса использует AI-сгенерированные видео в рекламе, что приводит к «эффекту снежного кома» в расходах клиентов, передает Курсив.

Сейчас у Higgsfield более 32 млн пользователей по всему миру, включая почти 1 млн платных подписчиков. Компания также работает над объединением различных AI-моделей на своей платформе.

«Как только компании видят положительную отдачу от инвестиций в рекламу, созданную с помощью искусственного интеллекта, они продолжают генерировать все больше и больше», — сказал Алекс Машрабов.

В самой компании заявили, что ее годовой темп выручки уже превысил $1 млрд. Компания взяла текущий темп выручки и пересчитала его на 12 месяцев. Она достигла этого показателя через 18 месяцев после запуска платформы — это один из самых быстрых результатов в истории технологической отрасли.

Платформа, работающая под управлением Higgsfield AI, ориентирована на профессиональных создателей, бренды, агентства и студии и предлагает инструменты, используемые для создания контента, начиная от рекламы и роликов в социальных сетях и заканчивая развлекательными программами.

Видео стало одной из самых быстрорастущих областей генеративного ИИ, поскольку усовершенствованные модели упрощают и удешевляют создание реалистичных видеоматериалов.

31-летний Алекс Машрабов стал соучредителем Higgsfield в октябре 2023 года, проработав четыре года в Snap, которая приобрела его стартап AI Factory в 2019 году. Компания Higgsfield запустила свою видеоплатформу с ИИ в конце марта 2025 года и привлекла уже более 32 млн пользователей и почти 1 млн платных подписчиков. В августе 2026 года Higgsfield привлекла у инвесторов $400 млн, а компанию оценили уже в $5,4 млрд.