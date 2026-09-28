В Алматы строят завод роботов за $440 млн с китайскими инвесторами

В производство планируют вложить $440 млн.

В ходе инвестиционного форума «Казахстан — Китай» глава компании NERO Group Ерлан Набиев рассказал о проекте локализации робототехники в Казахстане на площадке СЭЗ «Парк инновационных технологий». Еще в июле компания подписала соглашение с одним из ведущих производителей роботов в Китае — компанией UBTECH Robotics. Сумма инвестиций в проект оценивается в $440 млн. Из них $340 млн — сумма трансфера технологий UBTECH по производству гуманоидных роботов, а $100 млн- собственные инвестиции NERO Group, передает Курсив.

«В первую очередь, это локализация не только производственной части. Это R& D (прим. — исследования и разработки), это исследования, программирование, большое создание рабочих мест, также, конечно, это производственные площади. Хочу отметить, что на территории СЭЗ „ПИТ“ мы уже строим большой центр, направленный на эти нужды, площадью 25 тыс. квадратных метров», — отметил Ерлан Набиев.

Глава компании отметил, что они ориентируются не на развлекательное направление, а на применение роботов в образовании, услугах, производстве, логистике и социальной поддержке.

В NERO Group хотят уделять большое внимание внедрению робототехники в образование. Глава компании отметил, что ученики должны уметь собирать роботов, программировать их и создавать оригинальных казахстанских роботов. В рамках госпрограммы компания будет предоставлять школам необходимый для этого инструментарий в рамках госзакупок.

«У нас цель до конца этого года по поручению акимата города Алматы порядка 60 школ города обеспечить роботами. В следующем году мы планируем, к 2028 году, оставшиеся 200, чуть больше 200 школ ими обеспечить. Заявлен выпуск 50 тыс. образовательных роботокомплектов, то есть это такие комплекты робототехники. Касательно сервисных и гуманоидных роботов — мы стартуем по локализации со второго квартала следующего года, 2027 года. Производственная мощность заявлена на уровне 1 тыс. единиц роботов», — отметил глава NERO Group.