Китай построит несколько мощных ветровых электростанций в Казахстане

Соглашение было подписано в рамках казахстанско-китайского бизнес-форума в Алматы с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

«Самрук-Энерго» договорилась о строительстве двух ветровых электростанций по 500 МВт каждая с China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd. Документ подписал председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов, вице-президент China Energy Overseas Investment Co., Ltd. Ли Яхун и генеральный директор по зарубежным инвестициям SANY Renewable Energy Co., Ltd. Тан Чао, передает Курсив.

Проект включает две ВЭС по 500 МВт, две системы накопления энергии по 150 МВт/300 МВтч и высоковольтные линии ВЛ 500 кВ протяженностью около 800 км с присоединением к подстанциям «Актогай» и «Талдыкорган». Площадка разместится в Жетысуской области. Соглашение подписано на три года с возможностью продления.

Кроме того, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и директор по развитию бизнеса в Центральной Азии SUNGROW Renewable Development Co., Ltd. Сю Мин Фенг подписали соглашение о закреплении сотрудничества по реализации проектов в сфере ветровых электрических станций общей мощностью 450 МВт на территории региона.

По итогам 2025 года доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производимой электроэнергии в Казахстане достигла 7%. Правительство РК ставит задачу по достижению этого показателя к 2030 году до 15%, к 2050 году — до 50%. Пока большая половина казахстанской электроэнергии производится за счет сжигания угля.