Казахстан и Китай подписали 50 коммерческих документов на $8,2 млрд

На инвестиционном форуме «Казахстан – Китай» Президент объявил о создании казахстанско-китайского инвестиционного фонда.

По итогам инвестиционного форума «Казахстан — Китай» стороны подписали 50 коммерческих документов. Их общую сумму оценили в $8,2 млрд. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Инь Цайванем, VNET Group Чэнь Шэном, Shanghai Junhe Atomic Technology Тянь Цзяшу и Silk Road Finance Corporation Ли Шанем. Они обсуждали перспективы совместных проектов в энергетике, цифровизации и финансах. Среди возможных направлений — производство малых модульных ядерных реакторов в Казахстане, передает Курсив.

Кроме того, Токаев встретился со старшим президентом UBTECH Robotics Corp Чжун Юном. Президент приветствовал планы компании открыть в Алматы завод образовательной и сервисной робототехники. По его словам, он станет первой производственной площадкой UBTECH за пределами Китая. Стороны также обсудили сотрудничество с казахстанскими вузами и колледжами и создание совместного центра компетенций.

Также стало известно, что два крупных завода за $1,6 млрд построят китайские инвесторы в области Абай.

А «Самрук-Энерго» («дочка» «Самрук-Казыны») договорилась о строительстве двух ветровых электростанций (ВЭС) по 500 МВт каждая с China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd.

На форуме Президент объявил о создании казахстанско-китайского инвестиционного фонда. По словам главы государства, фонд должен стать каналом для привлечения финансирования крупных проектов.