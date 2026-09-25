Даулет Бекманов назначен заместителем министра обороны РК по цифровизации
Ранее он возглавлял АО «Национальные информационные технологии».
Распоряжением Главы государства Бекманов Даулет Нысанхулович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан по цифровизации.
Даулет Бекманов родился в 1983 году. В 2004 году окончил университет «Мирас», в 2010 г. — Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году инженером-системотехником в частной компании. С 2006 по 2011 год работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях. С октября 2011 года — на государственной службе. Трудился на руководящих должностях в сфере автоматизации государственных услуг в Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Агентстве по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК. С июня 2016 года — заместитель директора Департамента по развитию государственных услуг, директор Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК. В сентябре 2018 года был назначен заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии». С февраля 2020 г. — председатель Комитета государственных услуг МЦРИиАП. С мая 2023 г. — управляющий директор по почтовому сервису и государственным услугам АО «Казпочта». С июля 2025 года — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».