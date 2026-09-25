На его разработку и изготовление ушло 2,5 года.

Кыргызстан впервые запустит космический спутник. Вес спутника — 5 килограммов. Запуск с территории Калифорнии (США) запланирован на 1 октября, передает Sputnik.

По словам директора ОАО «Кыргыз электроника» Ильи Черного, спутник многофункциональный — на нем установлены камеры высокого разрешения, снимки которых пригодятся Минсельхозу. От Кыргызстана разработкой занималось десять инженеров.

«Большинство технологий — российские, потому что разработка с нуля длится 5-10 лет», — сообщил Черный.

Замглавы кабмина Эрлист Акунбеков отметил, что использование снимков и других данных, полученных со спутника, выведет сельское хозяйство на новый уровень. Можно будет отслеживать, надвигаются ли заморозки или засуха, а также использовать другие возможности для повышения урожайности.

«Ранее „Кыргыз электроника“ собирала компьютеры и аппараты ККМ, а сегодня мы выходим на новый уровень», — сказал Акунбеков.