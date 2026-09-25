Наказание за брань в СМИ и соцсетях: в Минкультуры объяснили норму

По словам вице-министра культуры и информации, принцип "Закон и Порядок", а также принципы морали и этики должны соблюдаться везде.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов прокомментировал предложение наказывать казахстанцев за нецензурную речь в соцсетях и СМИ. Журналисты пояснили, что за брань в социальных сетях предлагается наказывать так, как если бы действия были совершены в общественных местах. Они поинтересовались, чем это мотивировано, передает Zakon.kz.

«Еще обсуждается в стенах Курултая. Норма на самом деле логичная. Думаю, бессмысленно это отрицать. Она, в первую очередь, направлена на то, чтобы у нас наконец-то появилось понимание, что нет разницы, где закон нарушен — в физическом офлайн-пространстве или в пространстве, которое мы привыкли называть виртуальным, онлайн», — ответил Евгений Кочетов.

По его словам, принцип «Закон и Порядок», а также принципы морали и этики должны соблюдаться везде.

«Норма на это и направлена. Как это будет выглядеть — сейчас обсуждаем в Курултае. Каким будет наказание — давайте дождемся обсуждения в Курултае», — резюмировал вице-министр.