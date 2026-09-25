Почему хотят ввести запрет на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет

Основная цель — оградить их от психологического воздействия, кибербуллинга и других рисков, которые несут социальные сети.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов прокомментировал введение запрета на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Журналисты отметили, что многие дети активно ведут соцсети и размещают собственные развлекательные видео. Они поинтересовались, не возникнет ли риск, что в случае введения такого запрета талантливым детям станет сложнее находить свою аудиторию, передает Zakon.kz.

«Если ребенок талантливый, то о нем действительно узнают. У нас сейчас есть большое количество площадок, конкурсов, фестивалей для выявления таких ребят. Это первое. Второе — никто не запрещает родителям рассказывать о своих детях. То есть это можно будет делать через родительские аккаунты», — сказал Евгений Кочетов.

Он объяснил необходимость введения данной нормы.

«Речь не о том, чтобы ограничить талант, не о том, чтобы мы меньше слышали голоса детей. Речь в первую очередь о том, чтобы оградить их от психологического воздействия, кибербуллинга и других рисков, которые несут социальные сети. Поэтому мы уверены, что талантливых детей в Казахстане от этой поправки точно меньше не станет», — резюмировал он.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.