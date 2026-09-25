Жалобы на банки онлайн: АРРФР запустило платформу FinOtinish

В пилотном проекте участвует четыре банка, остальные подключат к платформе в течение 2027 года.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка запустило в пилотном режиме цифровую платформу FinOtinish. Через нее клиенты банков подают обращения и следят за тем, на каком этапе рассмотрение, сколько времени на ответ осталось у банка. Из обращений регулятор получает ранние сигналы о системных проблемах в банковских продуктах и в работе с клиентами, передает Uchet.kz.

«Мы последовательно смещаем акцент с реагирования на наступившие нарушения на их предупреждение», — отметил первый заместитель председателя АРРФР Тимур Абилкасымов.

Обращение подают онлайн с ЭЦП. Платформа автоматически направляет его в ту финансовую организацию, которую выбрал клиент. В одном обращении указывают одну организацию. Если вопрос касается нескольких банков, в каждый подают отдельное обращение. Ответ банка приходит в личный кабинет на платформе, уведомление о нем приходит на электронную почту.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

Если банк не урегулировал вопрос, обращение можно передать банковскому омбудсману в пределах его компетенции. Омбудсман рассматривает дело после того, как финансовая организация дала ответ.

В пилотном проекте участвует четыре банка: АО «Фридом Банк Казахстан», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Жилищный строительный сберегательный банк „Отбасы банк“» и АО «Alatau City Bank». Остальные банки подключат к платформе в течение 2027 года.

FinOtinish не заменяет существующие каналы связи потребителей банковских услуг и структур, которые им помогают. Клиенты банков по-прежнему могут обращаться в АРРФР через eOtinish, а также к банковскому омбудсману или в суд.