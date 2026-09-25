В АО «ГТС» состоялось XVI заседание ККС НКЦКБ

Участники обсудили актуальные вопросы в сфере кибербезопасности — изменения в нормативных правовых актах, проведение испытаний на соответствие требованиям ИБ, переход цифрового правительства на QazTech.

23 сентября в Астане прошло XVI заседание Консультативного координационного совета Национального координационного центра кибербезопасности. Заседание открыл председатель правления АО «ГТС» Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы. С приветственным словом также выступил представитель Комитета информационной безопасности МИИЦР РК.

В рамках встречи участники обсудили актуальные вопросы в сфере кибербезопасности: изменения в нормативных правовых актах, проведение испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности и переход цифрового правительства на платформу QazTech.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности в ЦИК РК в электоральный период и необходимые компетенции для работников сферы кибербезопасности в государственных органах Республики Казахстан.

В продолжение заседания участники обсудили деятельность Центра компетенции, а также инициативу по созданию межведомственной Координационной группы по совершенствованию процессов киберзащиты технологических систем на базе ККС НКЦКБ АО «ГТС».

В ходе встречи участники обменялись мнениями по обозначенным вопросам и обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия в сфере кибербезопасности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.