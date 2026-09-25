Справку о пересечении границы теперь можно получить онлайн

Запрос доступен для данных с 1 января 2017 года, срок оказания услуги — до 15 минут.

Пользователи портала eGov и мобильного приложения eGov Mobile теперь могут получить онлайн справку о фактах пересечения государственной границы Республики Казахстан за выбранный период. Документ формируется в электронном формате и доступен для скачивания в личном кабинете, передает Uchet.kz.

В справке отражаются сведения о пересечении границы: дата и время, маршрут, направление движения, номер рейса и транспортного средства, страна въезда или выезда и пункт пропуска предусмотренные информационной системой.

Чтобы получить справку на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале eGov.kz;

— выбрать услугу «Выдача справки о пересечении Государственной границы Республики Казахстан»;

— указать, на кого оформляется справка: «На себя», «На несовершеннолетнего ребенка» или «Законный представитель (на недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних)»;

— указать период, за который необходимо получить сведения;

— нажать кнопку «Отправить запрос»;

— подписать заявление одним из доступных способов.

После завершения обработки электронная справка будет доступна в разделе «Мой профиль — личный кабинет» на портале eGov на казахском и русском языках. При отсутствии сведений о пересечении государственной границы за указанный период данный факт будет отражен в справке.

Запрос можно сформировать за период с 1 января 2017 года по текущую дату, при этом выбранный диапазон не должен превышать трех месяцев. Срок оказания услуги — до 15 минут.

Для получения справки через eGov Mobile, необходимо пройти аналогичные шаги: в разделе «Главная» выбрать услугу «Выдача справки о пересечении государственной границы Республики Казахстана». Услуга доступна гражданам РК при наличии ИИН и предоставляется бесплатно. Для иностранных граждан справка о пересечении государственной границы РК доступна через портал QazETA.

Справку можно оформить на себя, на несовершеннолетнего ребенка, а также в предусмотренных законодательством случаях на недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего, если заявитель является его законным представителем. При оформлении справки на ребенка сведения о нем автоматически подгружаются на основании данных информационных систем органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

При оформлении справки на недееспособного, ограниченно дееспособного совершеннолетнего или недееспособного ребенка под опекой пользователю доступен выбор соответствующего лица из списка, сформированного на основании данных информационных систем Министерства просвещения РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Справка также может потребоваться гражданам, которые самостоятельно ввезли смартфон или планшет из-за рубежа и регистрируют его IMEI-код для личного пользования в сетях казахстанских операторов.