Единая цифровая платформа земельных ресурсов разрабатывается в Казахстане

Параллельно ведется работа по повышению прозрачности и эффективности процедур предоставления земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках реализации поручений Главы государства с 24 сентября 2024 года работает Республиканская комиссия по перераспределению земель для нужд сельского населения и контролю за рациональным использованием земельных ресурсов. В текущем году состоялись два заседания комиссии, на которых рассмотрены актуальные вопросы в сфере земельных отношений и приняты конкретные решения. Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов на пресс-конференции в СЦК рассказал об основных результатах работы по приоритетным направлениям, определенным Главой государства.

«Создана рабочая группа по защите прав фермеров, которые добросовестно используют земельные участки, обеспечивают стабильное производство и инвестируют в развитие своих хозяйств и сельских территорий. Кроме того, приказом министра сельского хозяйства от 29 января 2025 года № 30 утверждены методические рекомендации по организации работы специальной комиссии по урегулированию вопросов продления права землепользования. Во-первых, четко определены функции всех участников процесса. Во-вторых, внедрена система оценки добросовестности землепользователей на основе обязательных и дополнительных критериев. Также установлены конкретные сроки межведомственного взаимодействия», — сообщил спикер.

Отметим, что Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «Об охране почв». Документ закрепляет приоритет сохранения плодородия почв, а также расширяет обязанности землепользователей по рациональному использованию и охране земель.

В настоящее время продолжается работа по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов. В этом году проведены почвенные исследования на площади 7 млн га, геоботанические — на 7,5 млн га, агрохимические — на 4 млн га. Кроме того, подготовлены цифровые материалы по оценке состояния земель общей площадью 53,5 млн га. По итогам проведенных работ выявлено около 2,7 млн га деградированных земель, которые нуждаются в восстановительных мероприятиях.

Параллельно ведется работа по повышению прозрачности и эффективности процедур предоставления земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с поручением Главы государства Министерство сельского хозяйства переводит механизм предоставления сельхозземель в цифровой формат на основе электронных конкурсов.

Основная цель — сделать процесс предоставления земель максимально прозрачным и минимизировать человеческий фактор за счет исключения функции Земельной комиссии.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.