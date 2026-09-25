Казахстан заработал на экспорте IT-услуг более $1,1 млрд

Из общей суммы ІТ-экспорта $633 млн пришлось на резидентов Astana Hub.

Казахстанские компании продали за рубеж ІТ-услуг на $1,142 млрд по итогам 2025 года. Для сравнения: в 2019 году экспорт составлял $30 млн. Эти цифры Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития привело в обзоре изменений за семь лет, передает Курсив.

Из общей суммы ІТ-экспорта $633 млн пришлось на резидентов Astana Hub. Экспорт космических технологий вырос с нуля до $70 млн. Ведомство рассматривает эти показатели как переход от цифровизации услуг внутри страны к продаже технологий на внешних рынках.

С 2019 по 2026 год охват населения интернетом вырос с 84% до 98%. Средняя скорость увеличилась с 21 до 88-94 Мбит/с.

Доля оцифрованных государственных услуг за этот период поднялась с 80% до 91%. При этом 96% цифровых госуслуг доступно через смартфон. В рейтинге электронного правительства ООН Казахстан переместился с 39 на 24 место среди 193 стран.

Изменился и масштаб безналичных расчетов: их объем вырос с 13,3 трлн до 186,3 трлн тенге — примерно в 14 раз.