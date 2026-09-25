Астанада «Робот ит» қоғамдық қауіпсіздікті бақылауда
Роботтандырылған кешендер, ең алдымен, адам көп шоғырланатын қоғамдық орындарда, соның ішінде саябақтар мен сауда орталықтарында пайдаланылады.
Елордада қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және полиция жұмысының тиімділігін арттыру бағытында заманауи цифрлық шешімдер белсенді енгізілуде. Солардың бірі — роботтандырылған кешендерді пайдалана отырып, тұлғаны тану жобасы.
2025 жылдың қараша айынан бастап Астана қаласының полиция департаментінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында «Робот ит» роботтандырылған кешендері қолданыла бастады. Бүгінде елордалық полицияның қарамағында осындай 4 жиынтық бар.
Роботтандырылған кешендер, ең алдымен, адам көп шоғырланатын қоғамдық орындарда, соның ішінде саябақтар мен сауда орталықтарында пайдаланылады. Олардың көмегімен аталған аумақтағы жағдайды бақылау, бейнеақпарат жинау және тұлғаны тану технологиясын қолдану мүмкіндігі қарастырылған.
Кешен арқылы алынған ақпарат полицияның Жедел басқару орталығына шығарылады. Бұл өз кезегінде ахуалды жедел бағалауға және қажет болған жағдайда полиция қызметкерлерінің тиісті әрекет етуіне мүмкіндік береді.
«Робот иттерді» пайдалану — қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін заманауи цифрлық технологиялармен толықтыруға бағытталған жұмыстардың бір бөлігі. Мұндай шешімдер полиция қызметкерлерінің мүмкіндіктерін кеңейтіп, елорданың қоғамдық орындарындағы қауіпсіздікті бақылаудың жаңа тәсілдерін қалыптастыруға ықпал етеді.
Полиция қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында цифрлық технологияларды енгізу және заманауи техникалық мүмкіндіктерді тиімді пайдалану бағытындағы жұмысты жалғастырады.