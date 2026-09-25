Роботизированные комплексы помогают полиции обеспечивать безопасность в Астане

Использование роботов-собак является частью работы по дополнению системы обеспечения общественной безопасности современными цифровыми технологиями.

В Астане активно внедряются современные цифровые решения, направленные на обеспечение общественной безопасности, профилактику правонарушений и повышение эффективности работы полиции. Одним из таких решений является проект по распознаванию лиц с использованием роботизированных комплексов.

С ноября 2025 года в департаменте полиции города Астаны в целях обеспечения общественной безопасности используются роботизированные комплексы Робот-собака. В настоящее время на вооружении полиции находятся четыре таких комплекса.

Роботизированные комплексы используются преимущественно в местах массового скопления людей, в том числе в парках и торговых центрах. С их помощью осуществляется мониторинг обстановки на территории, сбор видеоинформации, а также предусмотрена возможность применения технологии распознавания лиц.

Информация, полученная посредством комплекса, выводится в центр оперативного управления полиции. Это позволяет оперативно оценивать обстановку и при необходимости обеспечивать соответствующее реагирование сотрудников полиции.

Использование роботов-собак является частью работы по дополнению системы обеспечения общественной безопасности современными цифровыми технологиями. Подобные решения расширяют возможности сотрудников полиции и способствуют формированию новых подходов к мониторингу безопасности в общественных местах столицы.

Полиция продолжит работу по внедрению цифровых технологий в сфере обеспечения безопасности и эффективному использованию современных технических возможностей.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.