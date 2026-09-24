Кибербезопасность, ИИ и водные ресурсы: Токаев обозначил новые приоритеты Совета Безопасности

В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа. Глава РК отметил, что новый статус аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов, передает Zakon.kz.

В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Далее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта.

Председатель Совета Безопасности также особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Кроме того, Президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип «Закон и Порядок». Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.