Роботизированные технологии в онкологии обеспечивают безопасность и качество лечения

Они помогают повысить точность хирургических вмешательств и безопасность лекарственного обеспечения, дают контроль на каждом этапе лечения.

Современные роботизированные технологии, внедренные в Алматинском онкологическом центре, представили министру здравоохранения Акмарал Альназаровой. Роботизированная хирургическая система, предназначенная для сложных малоинвазивных операций, проводит операции через крошечные проколы, а не большие разрезы.

Высокая точность аппарата позволяет практически исключить риск повреждения крупных сосудов и снижает потребность в переливании крови, также при вмешательствах с роботом наименьшая вероятность осложнений, воспаления и занесения инфекций. Кроме того, пациенты сталкиваются с гораздо меньшим болевым синдромом после операции, проводят меньше времени в стационаре и могут быстрее вернуться к привычной жизни.

Для хирурга робот дает возможность видеть операционное поле в трехмерном увеличенном объеме, рассмотреть мельчайшие нервы и сосуды, также обеспечивается ювелирная точность движений, полностью устраняется тремор.

Затем в онкоцентре главе ведомства представили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов. Технология автоматизирует процесс лекарственного обеспечения – от приема и хранения препаратов до их приготовления и выдачи пациенту. Каждая упаковка получает индивидуальную цифровую идентификацию, благодаря чему можно проследить весь путь препарата и зафиксировать все действия с ним.

«Роботизированные технологии позволяют не просто автоматизировать отдельные процессы. Они помогают повысить точность хирургических вмешательств и безопасность лекарственного обеспечения, дают контроль на каждом этапе лечения. Это технологии, которые работают прежде всего на безопасность и интересы пациента», — отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов.

Сегодня на учете в Алматы состоит более 38 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно медицинскую помощь получают свыше 27 тысяч человек. За последние восемь лет объем оказываемых услуг по лечению вырос в 2,5 раза. Показатель пятилетней выживаемости увеличился с 46% до 75%.

В Алматинском онкологическом центре подчеркивают, что внедрение роботизированных решений является частью последовательной работы по повышению качества и безопасности онкологической помощи.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.