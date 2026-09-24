AI Governance 500 бағдарламасының екінші легі басталды
Бағдарлама елдің жан-жақты цифрлық трансформациясына және негізгі салаларға ЖИ-ді жүйелі енгізуге бағытталған жалпыұлттық Digital Qazaqstan стратегиясының міндеттерін іске асыру үшін басқарушылық кадрларды дайындайды.
Астанада мемлекеттік сектордағы жасанды интеллект технологияларын кеңейтуге саяси басшыларды дайындауға бағытталған стратегиялық AI Governance 500 бағдарламасының екінші легінің оқуы басталды. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің тапсырмасы бойынша, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бірлесіп ұйымдастыруымен, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының базасында іске асырылады.
Оқуды премьер-министрдің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, Президент көмекшісі Қуанышбек Есекеев және Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбай ашты.
Бағдарлама елдің жан-жақты цифрлық трансформациясына және негізгі салаларға ЖИ-ді жүйелі енгізуге бағытталған жалпыұлттық Digital Qazaqstan стратегиясының міндеттерін іске асыру үшін басқарушылық кадрларды дайындайды. AI Governance 500 — цифрлық жобаларды бастауға және жүргізуге, олардың сәулеттік үйлесімділігін қамтамасыз етуге, ведомствоаралық өзара іс-қимылды құруға және ЖИ-ді енгізудің нақты нәтижелеріне жауап беруге қабілетті басшылар — ЖИ-офицерлер тобын қалыптастырады.
Екінші легте мәслихат аппараттарының басшыларын дайындауға ерекше көңіл бөлінген. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат депутаттарының III республикалық форумында облыстық мәслихаттар аппараттарының басшыларын AI Governance 500 бағдарламасы бойынша оқытуды ұйымдастыру міндетін қойып, орталық пен өңірлер арасындағы цифрлық алшақтықты қысқарту қажеттігін атап өтті.
«Digital Qazaqstan стратегиясын іске асыру өз ведомстволары мен өңірлерінде өзгерістер жүргізуге басшылардың дайындығына байланысты. Сондықтан AI Governance 500 жасанды интеллектті қолдану міндеттерін анықтай алатын, деректермен жұмысты ұйымдастыра алатын және нәтижеге жауап бере алатын ЖИ-офицерлерді дайындайды. Азаматтар мен бизнестің мәселелерін елдің барлық өңірлерінде технологиялар арқылы жедел шешу үшін цифрлық құзыреттер жергілікті жерлерде нығаюы тиіс», — деп атап өтті Премьер-Министрдің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
Оқуға Үкімет Аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, Құрылтай депутаттары, салалық вице-министрлер, облыс әкімдерінің орынбасарлары, орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар аппараттарының басшылары, сондай-ақ квазимемлекеттік ұйымдардың басшылары да қатысуда.
Оқу жасанды интеллекттің рөлін және цифрлық мемлекет сәулетін стратегиялық түсінуден бастап, ведомстволар мен өңірлер үшін қолданбалы жобаларды әзірлеуге дейінгі кезеңдерді қамтиды. Қатысушылар еңбек сыйымды рәсімдерді қысқартуға, басқарушылық шешімдердің сапасын арттыруға және азаматтар мен бизнестің мемлекетпен өзара іс-қимылын жеңілдетуге бағытталған бастамалар үстінде жұмыс істейді.