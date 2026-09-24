Ремни, телефоны и встречка: дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане

Современные беспилотные летательные аппараты оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.

Дроны помогают сотрудникам полиции Казахстана контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. В пресс-службе Министерства внутренних дел страны озвучили статистику пойманных дронами водителей, передает Zakon.kz.

Современные беспилотные летательные аппараты оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени. Технологии уже показывают практический результат. К примеру, за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД.

В их числе:

— 3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;

— 2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;

— 1 678 выездов на встречную полосу;

— 1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

— 1 207 нарушений правил маневрирования;

— 771 нарушение правил обгона;

— 87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.

Еще более 9 тысяч составили иные нарушения правил дорожного движения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.