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    Ремни, телефоны и встречка: дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане

    Современные беспилотные летательные аппараты оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.

    24 сентября 2026 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Дроны помогают сотрудникам полиции Казахстана контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. В пресс-службе Министерства внутренних дел страны озвучили статистику пойманных дронами водителей, передает Zakon.kz.

    Современные беспилотные летательные аппараты оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени. Технологии уже показывают практический результат. К примеру, за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД.

    В их числе:

    — 3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;
    — 2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;
    — 1 678 выездов на встречную полосу;
    — 1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
    — 1 207 нарушений правил маневрирования;
    — 771 нарушение правил обгона;
    — 87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.

    Еще более 9 тысяч составили иные нарушения правил дорожного движения.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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