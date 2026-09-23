Михаил Ломтадзе рассказал о первых результатах сервиса и объяснил, почему главным показателем для команды остается повторное использование.

С момента запуска 1 июля персональным AI-помощником Kasper воспользовался миллион клиентов. Об этом на Kazakhstan Growth Forum рассказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Kasper помогает с покупками в Kaspi Магазине. Помощнику можно своими словами объяснить задачу — например, подобрать подарок или найти подходящую технику. Он уточняет потребности, сравнивает товары и объясняет характеристики простым языком.

Оценивая первые результаты, Ломтадзе подчеркнул важность того, возвращаются ли клиенты к сервису.

«Кроме того, что один миллион клиентов им воспользовались, большое количество клиентов возвращаются каждый день для того, чтобы продолжить им пользоваться. Это для нас является самым важным показателем», — сказал Ломтадзе.

По словам Ломтадзе, повторное использование особенно важно при оценке нового продукта, который меняет привычное поведение людей. Если клиенты не возвращаются, команде необходимо пересматривать свои решения и менять продукт.

В дальнейшем компания планирует расширять возможности Kasper, чтобы он помогал решать и другие ежедневные задачи клиентов.