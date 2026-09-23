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    Когда беспилотные такси запустят в Казахстане?

    В Алматы первая беспилотная машина уже курсирует в тестовом режиме.

    23 сентября 2026 16:02, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, когда в Казахстане планируют запустить беспилотные такси. Параллельно ведется работа над регулированием этой сферы, передает Zakon.kz.

    Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался, когда в стране все-таки запустят беспилотные такси.

    «Вот буквально мы ждем Digital Bridge и хотим рассказать и показать наши технологии. А вот в Алматы первая беспилотная машина в тестовом режиме сейчас курсирует — накапливает опыт, прорисовывает карты. Нам нужно проехать порядка нескольких тысяч километров в таком режиме, и мы сможем совершать первые коммерческие поездки», — рассказал Тимур Шалекенов, генеральный директор Яндекс в Казахстане.

    «Мы параллельно прорабатываем регуляторику. То есть пилот, который сейчас запущен, нам помогает, первое — НПА проработать и, вот как было озвучено, прорисовать карты. Пилот запущен в трех городах — Астана, Алматы и Косшы», — добавил Жаслан Мадиев.

    Бектенов уточнил сроки запуска, на что Мадиев ответил, что беспилотные такси планируют запустить в 2027 году.

    Напомним — 24 июля 2026 года в Астане состоялась демонстрация автономного полета электрического аэротакси.

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