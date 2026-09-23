В Казахстане дорожные камеры отучат водителей касаться смартфонов

Также глава Кабмина поручил уделить пристальное внимание происшествиям, в которых виноваты пешеходы.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил провести ревизию всех дорожных камер на предмет их работоспособности. Также автоматизированные системы планируют максимально настроить на фиксацию использования смартфонов за рулем. На еженедельном заседании правительства Бектенов поднял вопрос обеспечения безопасности на дорогах. Он заявил о необходимости усилить контроль за использованием водителями сотовых телефонов, предает Курсив.

По словам премьер-министра, основная часть ДТП в Казахстане приходится на населенные пункты. Часть аварий происходит из-за использования водителями сотовых телефонов.

Также глава Кабмина поручил уделить пристальное внимание происшествиям, в которых виноваты пешеходы.

«Поручаю акиматам масштабировать установку систем видеофиксации на пешеходных переходах. Нужно обеспечить установку современных светофоров с табло обратного отсчета, особенно возле учебных заведений», — отметил Бектенов.

Он заявил о необходимости ужесточить наказание для казахстанцев, перебегающих улицы в неположенных местах.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.