МВД расширяет применение лазерных систем для обеспечения безопасности дорожного движения

Лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды.

МВД продолжает работу по внедрению современных технологий для повышения безопасности дорожного движения. Одним из таких решений являются лазерные системы, которые применяются для усиления контроля на дорогах и профилактики нарушений.

Лазерные системы помогают водителям ориентироваться в условиях ограниченной видимости во время тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды. В настоящее время используется 56 лазерных устройств. До конца года планируется установить еще 48, что позволит расширить применение этой технологии на наиболее значимых участках дорог.

Развитие лазерных систем является частью комплексной работы МВД по повышению эффективности надзора за дорожным движением наряду с контролем средней скорости, использованием дронов и скрытым патрулированием.