МВД: Систему контроля средней скорости на дорогах расширят

До конца года планируется охватить еще 16 участков общей протяженностью 2600 км.

МВД продолжает последовательную работу по обеспечению безопасности дорожного движения. Одним из приоритетных направлений остается усиление контроля за соблюдением скоростного режима. В этих целях расширяется применение системы контроля средней скорости, которая позволяет фиксировать скорость движения не в отдельной точке, а на всей протяженности контролируемого участка. Такой подход исключает возможность кратковременного снижения скорости непосредственно перед камерой и обеспечивает соблюдение установленного скоростного режима на всем участке дороги.

В настоящее время контроль средней скорости действует на 12 участках дорог общей протяженностью 2600 км. До конца года планируется дополнительно охватить еще 16 участков общей протяженностью 2600 км.

Отмечается, что это, прежде всего, профилактическая мера, направленная на снижение аварийности и тяжести последствий ДТП.