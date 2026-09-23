МВД: цифровые решения и система «умный пешеход» повышают безопасность на дорогах

В результате принятых мер отмечается снижение показателей аварийности.

На заседании правительства министр внутренних дел Ержан Саденов доложил о результатах применения цифровых технологий в сфере дорожной безопасности. В результате принятых мер отмечается снижение показателей аварийности: число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5%; число погибших — на 15%; число пострадавших — на 6%.

Платформа «ТОР»: объединила все профильные цифровые сервисы ведомства. С применением ИИ осуществляется мониторинг транспортных средств, выявление водителей, находящихся за рулем более 8 часов, а также розыск автомобилей.

Системы «умный пешеход»: в регионах функционирует 126 таких устройств, фиксирующих автомобили, не пропустившие пешеходов. В местах их установки факты наезда на людей не зарегистрированы.

Система «Қорғау»: обеспечивает оперативное выявление транспортных средств с подложными номерами, находящихся в розыске, а также фиксацию нарушений со стороны злостных нарушителей правил дорожного движения.

Автоматические комплексы фиксации нарушений: количество таких систем на дорогах страны увеличено с 28 тыс. до 32 тыс. единиц.

Лазерные системы: для указания направления движения в ночное время и при ухудшении погодных условий на 22 участках трасс смонтировано 56 устройств, до конца года планируется установить еще 48 систем на 20 участках.