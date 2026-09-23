Платформа e-Qazyna позволит сократить расходы на содержание государственного имущества

Все задачи платформы направлены на повышение эффективности управления государственными активами.

Речь идет об увеличении доходов от использования государственного имущества и сокращении расходов на его содержание. Основная задача на сегодняшний день — перейти от разрозненного учета государственного имущества к единой системе учета в цифровом пространстве платформы e-Qazyna.kz. Такой переход предусмотрен Дорожной картой до 2029 года. Об этом сообщил председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

«Мы внедряем цифровые профили объектов государственного имущества и субъектов, осуществляющих управление ими. Они позволят отслеживать весь жизненный цикл объектов, а управляющим субъектам — принимать решения на основе актуальных данных», — сказал спикер.

Платформа связывает учетные данные с фактической информацией об объектах. В системе будут храниться актуальные фотографии и точные географические координаты. Также предусматривается использование данных космического мониторинга в режиме реального времени.

В планах — учет имущества государственных юридических лиц и квазигосударственного сектора. В частности, все стратегические, наземные и подземные ресурсы планируется учитывать в автоматизированном режиме в единой цифровой базе Государственного реестра.

Информационно-учетный центр поэтапно отказывается от электронной отчетности и переходит к прямому цифровому учету. Для этого предусмотрены онлайн-бухгалтерия и прямая интеграция платформы e-Qazyna.kz с системой «е-Минфин».

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.