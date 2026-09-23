Инструменты ИИ и Big Data внедряются в e-Qazyna для проактивного управления госактивами

Основная цель — автоматизированный учет всех стратегических, наземных и подземных ресурсов в единой цифровой базе Государственного реестра.

Еще одним важным шагом для квазигосударственного сектора станет автоматизация учета недвижимого и движимого имущества, закрепленного за организациями, на корпоративном уровне с последующей интеграцией с платформой e-Qazyna.kz. Такой подход позволит сделать управление активами более прозрачным и эффективным для государства как акционера, усилить контроль за сохранностью имущества, а также обеспечить постоянный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности и выполнения ключевых показателей эффективности (KPI). Об этом сообщил председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов.

Сегодня цифровой учет охватывает лишь отдельные виды ресурсов и в основном используется для проведения электронных торгов. Основная цель — автоматизированный учет всех стратегических, наземных и подземных ресурсов в единой цифровой базе Государственного реестра. Речь идет о земельных и водных ресурсах, лесном фонде, подземных водах, месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых. Это важный шаг на пути к формированию единого цифрового учета национальных ресурсов. Теперь для проактивного управления государственными активами планируется внедрение на платформе e-Qazyna инструментов искусственного интеллекта и Big Data.

«По мере накопления данных в базе система сможет прогнозировать степень износа объектов инфраструктуры и определять оптимальные сроки проведения ремонтных работ. Это позволит перейти к предиктивному обслуживанию. Аналитика на основе искусственного интеллекта также сможет автоматически выявлять признаки неэффективного использования имущества и аномальные операции. На основе этих данных система будет формировать рекомендации по перераспределению государственных активов, а также более точному планированию бюджетных расходов на их содержание и модернизацию», — сказал Ж. Оспанов.

Из 79 функций Комитета государственного имущества и приватизации 36 можно перевести в цифровой формат. Из них 26, или 72% уже автоматизированы. В их числе — процессы предоставления имущества в аренду и приватизации.

Цифровой профиль балансодержателя будет внедряться поэтапно: в 2026 году — для зданий и сооружений, в 2027 году — для земельных участков, в 2028–2029 годах — для транспорта, оборудования и других активов. Очередность внедрения будет зависеть от готовности к интеграции с информационными системами, из которых будут поступать исходные данные. Ключевым условием этой трансформации является внесение соответствующих изменений в Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.