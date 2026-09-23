Виктор Грязнов стал директором Yandex Ads в Центральной Азии

Мадина Сейсенгалиева, ранее руководившая Yandex Ads в ЦА, покинула компанию.

Yandex Ads в Центральной Азии возглавил Виктор Грязнов. В новой должности он объединит экспертизу Yandex Ads в странах ЦА. Вместе с командами он продолжит помогать бизнесу партнеров расти с помощью технологий и экосистемы сервисов Яндекса — от Поиска и Директа до Карт, городских и развлекательных сервисов.

Одной из приоритетных задач команды станет развитие возможностей для компаний, которые работают в разных странах. Благодаря Yandex Ads они получат доступ к более чем 168 млн пользователей по всему миру, а также к передовым рекомендательным системам и рекламным технологиям. Бизнес сможет тестировать, запускать и масштабировать единые стратегии продвижения на нескольких рынках с учетом локальных особенностей и потребностей клиентов.

«Мы работаем с тысячами рекламодателей и сотнями агентств в Центральной Азии. У каждого бизнеса свои задачи: кому-то нужно найти больше клиентов в своём городе, кому-то — выйти на новый рынок и увеличить долю. Для нас важно глубоко понимать бизнес-задачи партнеров и вместе создавать стратегии продвижения, которые помогут им расти, — говорит Виктор Грязнов. — Каждый месяц сервисами нашей экосистемы только в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане пользуется более 22 млн человек. Они ищут информацию, выбирают товары, строят маршруты, заказывают такси и еду, смотрят кино и слушают музыку. Мы помогаем партнерам находить свою аудиторию и выстраивать долгосрочные коммуникации в повседневных сценариях так, чтобы их бизнес рос, а наши пользователи получали лучший опыт».

Виктор Грязнов работает на рекламном рынке более 10 лет, из них с 2018 года — в Yandex Ads. За это время он прошел путь от линейного менеджера до руководителя направлений по работе с ключевыми клиентами, а последние полтора года развивал возможности для рекламодателей в городских сервисах по всему миру.

Рекламные системы Yandex Ads помогают более чем 600 000 рекламодателей из разных стран расширять аудиторию и увеличивать продажи. Технологии компании позволяют бизнесу находить клиентов и персонализировать предложения для них. На размещении рекламы Yandex Ads зарабатывают более 90 тысяч владельцев сайтов, разработчиков мобильных игр и приложений.