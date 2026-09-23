Цифровой антинаркотический сервис с ИИ запустили в Казахстане

Это первый в РК проект такого формата.

Департамент полиции Павлодарской области представил новый цифровой сервис Antinarko.kz с использованием технологий ИИ, передает Sputnik.

«Идея проекта возникла из 11-летнего практического опыта работы и понимания того, что человеку в сложной ситуации прежде всего необходим быстрый и понятный ответ: куда обратиться, где получить помощь и что предусматривает законодательство. Я хотела создать инструмент, который будет доступен в любое время и позволит получить необходимую информацию онлайн», — рассказала старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности Ирина Тимиргалиева.

На сервисе Antinarko.kz можно найти информацию о медучреждениях и порядке обращения за помощью, а также воспользоваться консультационным сервисом на основе искусственного интеллекта.

Создание проекта — это часть работы по цифровизации профилактической работы, подчеркнули полицейские.