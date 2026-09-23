Следите за новостями

Цифра дня

$10,6 млрд транзакций цифровых активов в контуре МФЦА по итогам 2025 г.

    Казахстанцев предупредят об угрозе терроризма по SMS

    Соответствующий проект приказа разработало МИИЦР РК.

    23 сентября 2026 09:30, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    Службе «112» в Казахстане разрешили использовать сети операторов связи, чтобы рассылать казахстанцам SMS. Сообщения будут приходить при угрозе или ликвидации ЧС социального, природного и техногенного характера, при введении ЧС, а также для профилактики терроризма и экстремизма, защиты обороны и правопорядка, передает Курсив.

    Какие новые сообщения будут рассылать казахстанцам:

    — Установлен желтый уровень террористической опасности;
    — Установлен оранжевый уровень террористической опасности;
    — Проводится Антитеррористическая операция, установлен оранжевый уровень террористической опасности;
    — Проводится Антитеррористическая операция, установлен красный уровень террористической опасности;
    — Отмена желтого уровня террористической опасности;
    — Отмена оранжевого уровня террористической опасности;
    — Отмена красного уровня террористической опасности;
    — За изготовление, хранение, ввоз, перевозку, распространение на территории РК продукции масс-медиа, содержащие сведения и материалы, а равно иной продукции, направленной на разжигание религиозной розни предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 453 КоАП;
    — За нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;
    — Внимание! Воздушная угроза! Немедленно в укрытие: подвал, паркинг, метро. Держитесь подальше от окон, дверей. Ожидайте дальнейших инструкций;
    — Оставайтесь в укрытии, ждите официальных инструкций и доверяйте только официальным источникам;
    — Внимание! Отбой воздушной угрозе;
    — Угроза террористических актов на железнодорожном транспорте.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.