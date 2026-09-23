Казахстанцев предупредят об угрозе терроризма по SMS

Соответствующий проект приказа разработало МИИЦР РК.

Службе «112» в Казахстане разрешили использовать сети операторов связи, чтобы рассылать казахстанцам SMS. Сообщения будут приходить при угрозе или ликвидации ЧС социального, природного и техногенного характера, при введении ЧС, а также для профилактики терроризма и экстремизма, защиты обороны и правопорядка, передает Курсив.

Какие новые сообщения будут рассылать казахстанцам:

— Установлен желтый уровень террористической опасности;

— Установлен оранжевый уровень террористической опасности;

— Проводится Антитеррористическая операция, установлен оранжевый уровень террористической опасности;

— Проводится Антитеррористическая операция, установлен красный уровень террористической опасности;

— Отмена желтого уровня террористической опасности;

— Отмена оранжевого уровня террористической опасности;

— Отмена красного уровня террористической опасности;

— За изготовление, хранение, ввоз, перевозку, распространение на территории РК продукции масс-медиа, содержащие сведения и материалы, а равно иной продукции, направленной на разжигание религиозной розни предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 453 КоАП;

— За нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

— Внимание! Воздушная угроза! Немедленно в укрытие: подвал, паркинг, метро. Держитесь подальше от окон, дверей. Ожидайте дальнейших инструкций;

— Оставайтесь в укрытии, ждите официальных инструкций и доверяйте только официальным источникам;

— Внимание! Отбой воздушной угрозе;

— Угроза террористических актов на железнодорожном транспорте.