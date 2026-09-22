Можно ли оформить кредит по чужому ИИН: что говорят госорганы

МВД рекомендует не сообщать посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и логины от мобильного банка.

Телефонные мошенники часто начинают разговор с того, что называют жертве ее ИИН, имя и фамилию. Этот заставляет поверить, что звонят действительно из банка или госоргана. Но одного только 12-значного идентификационного номера недостаточно для оформления кредита, банковской услуги или регистрации SIM-карты. Сам по себе ИИН не дает доступа к госинформсистемам или банковским сервисам, но может стать частью схемы социальной инженерии. Например, мошенник называет известные ему сведения, чтобы пытаться получить уже более важную информацию, передает Курсив.

«Одного ИИН недостаточно для оформления кредита, получения банковских услуг, регистрации SIM-карты либо совершения иных финансовых операций. Банки, микрофинансовые организации и операторы связи применяют дополнительные способы идентификации и аутентификации, включая подтверждение личности, биометрию, одноразовые SMS-коды, ЭЦП и иные предусмотренные законодательством способы», — сообщили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на запрос «Курсива».

Поэтому основной интерес для мошенников представляют сведения, которые позволяют подтвердить личность или операцию.

МВД рекомендует не сообщать посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и логины от мобильного банка. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам или устанавливать приложения по просьбе неизвестных собеседников.

Отдельно министерство искусственного интеллекта и цифрового развития предупреждает о кодах от 1414.

«Никогда не сообщайте коды подтверждения от 1414, поскольку они предназначены для владельца учетной записи и могут предоставить доступ к государственным услугам. Государственные органы и банки никогда не запрашивают по телефону или через мессенджеры банковские реквизиты, SMS-коды и другие данные, необходимые для подтверждения операций», — отметили в цифровом министерстве.

Таким образом, если собеседник уже знает ИИН и другие персональные сведения, это еще не означает, что он получил доступ к счетам или государственным услугам. Опасность возникает, когда человек сам передает ему данные для входа или подтверждения операции.

Если человек уже сообщил мошенникам персональные или банковские данные, МВД рекомендует прекратить общение, связаться с банком, при необходимости заблокировать банковский доступ, проверить операции по счетам и обратиться в полицию.

В Минцифры также советуют тем, кто не планирует брать кредиты, подключить в eGov Mobile «Стоп-кредит». Для проверки возможной утечки персональных данных ведомство рекомендует NomadGuard.

Также стоит сменить скомпрометированные пароли и включить двухфакторную аутентификацию.ной аутентификации также помогут защитить учетные записи.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.