Особенности цифровизации госзакупок в странах ЕАЭС обсудили на Московском финансовом форуме

В экспертной дискуссии приняли участие представители государственных органов и бизнеса России.

Важность применения автоматизации и искусственного интеллекта в сфере государственных закупок в странах Евразийского экономического союза подчеркнул министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович на Московском финансовом форуме.

Выступая на панельной сессии «Автоматизация и искусственный интеллект — помощники участников контрактной системы», министр ЕЭК подчеркнул: «Искусственный интеллект усиливает качество данных и правил, которое в систему уже заложено. Если данные несопоставимы, а документы не машиночитаемы, автоматизация закрепит фрагментацию рынка, а не преодолеет ее. Поэтому согласованные классификаторы, форматы и машиночитаемые документы для нас не техническая деталь, а условие того, чтобы ИИ работал на общий рынок Союза».

Максим Ермолович отметил эффекты цифровизации закупочных систем в государствах-членах, оценил достигнутые результаты и рассказал

о преградах свободного доступа к госзакупкам, сдерживающих формирование единого цифрового пространства в рамках ЕАЭС. При этом он подчеркнул возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.

«Практическим примером союзного цифрового ресурса служит Евразийский реестр промышленных товаров, — сказал министр ЕЭК. — Он ведется Комиссией с 2020 года, включает сведения о 48 тысячах товаров, производство которых подтверждено на территории ЕАЭС, и получает в среднем около двух тысяч обращений в день».

В завершение выступления Максим Ермолович резюмировал: «Мы научились проводить закупки в цифре. Следующая задача — научиться делать это вместе. Цифровизация даст интеграционный эффект тогда, когда поставщик из любого государства Союза сможет пройти чужую процедуру так же просто, как свою. Технологии для этого есть — нужны согласованные правила».