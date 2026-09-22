Цифровые активы в РК вошли в регулируемый финансовый контур: $10,6 млрд транзакций в 2025 году

Крипторынок Казахстана стал полноценной регулируемой индустрией.

Рынок цифровых активов Казахстана окончательно вышел из «серой зоны» и сформировал полномасштабную индустрию с двумя параллельными правовыми режимами. С 1 мая 2026 года в стране вступило в силу национальное регулирование, наделившее Национальный Банк полномочиями по лицензированию крипто-провайдеров за пределами юрисдикции МФЦА. Масштабы рынка в контуре МФЦА по итогам 2025 года достигли оборота в $10,6 млрд. В этой юрисдикции действует 28 лицензированных провайдеров услуг цифровых активов, обслуживающих 215 тыс. клиентов. Сегодня в обеих юрисдикциях (МФЦА и национальной) суммарно оперирует более 50 регулируемых участников, включая криптобиржи, кастодианов и платформы токенизации. Такие данные приводятся в отчете RISE Research «Fintech in Kazakhstan 2026».

Развитие рынка подкреплено государственными инициативами. В 2026 году был одобрен план создания государственного крипторезерва объемом до $350 млн за счет золотовалютных резервов, причем инвестирование будет осуществляться через инструменты криптоэкосистемы без прямой покупки самих криптовалют. Также был принят конституционный закон об особом правовом режиме города Alatau (CryptoCity) и анонсировано создание единого координационного центра криптоиндустрии. Президентский указ освободил доходы от операций с цифровыми активами от ИПН на период 2026–2028 годов и закрепил дорожную карту по использованию стейблкоинов во внешнеторговых расчетах и развитию DeFi. В рамках национального регулирования KASE стала первым оператором платформы ЦФА и торговой платформы, а в песочнице Нацбанка разрешен оборот 73 необеспеченных цифровых активов и реализуется 33 пилотных проекта.

Индустрия перешла от тестирования инфраструктуры к запуску коммерческих бизнес-кейсов. В регуляторных песочницах уже реализованы исторические для отрасли пилоты:

— В сентябре 2025 года на бирже AIX стартовали торги первым в мире спотовым ETF на базе Solana со стейкингом (Fonte Solana ETF).

— В том же месяце биржа Intebix совместно с Евразийским банком запустила в песочнице Нацбанка первый стейблкоин, обеспеченный тенге (KZTE).

— В октябре 2025 года регулятор МФЦА впервые в истории принял регуляторный сбор в стейблкоинах USDT через инфраструктуру Bybit.

— В декабре 2025 года одобрен проект Национального Банка и Банка ЦентрКредит по токенизации аффинированного золота.

— В феврале 2026 года стартовал пилот платформы Apartchain по токенизации коммерческой недвижимости.

— В апреле 2026 года проведен первый тестовый криптоплатеж через QR-код в рамках совместного пилота Bybit, Alatau City Bank и Binance.

Полноценный запуск регулируемой инфраструктуры означает переход рынка к жесткой конкуренции с глобальными биржами первого эшелона, которые заходят в Казахстан с огромной ликвидностью и технологическими бюджетами.

«Три года назад „крипто в Казахстане“ означало майнинг-фермы и постоянную борьбу с серыми P2P-потоками. В 2026 году это означает регулируемую инфраструктуру, глобальные партнерства и реальный поток проектов по токенизации», — подчеркивает руководитель Solana Superteam и Network School Талгат Досанов.

По его оценке, локальные площадки ожидает консолидация, а выживут лишь те игроки, которые смогут выстроить глубокие регуляторные отношения и предложить токенизацию активов реального мира (недвижимость, сырье), связав казахстанские активы с глобальными пулами ликвидности — задача, которую иностранные гиганты не станут реализовывать самостоятельно.