Три четверти банков Казахстана внедрили ИИ

75% отечественных банков уже используют искусственный интеллект в ключевых бизнес-направлениях.

ИИ переходит от экспериментов к повседневным операциям финансового сектора. Около 75% банков в Казахстане уже используют его в кредитном скоринге, противодействии мошенничеству и маркетинге, а применение постепенно расширяется от клиентских сервисов к ключевым внутренним процессам. Об этом говорится в исследовании «Fintech in Kazakhstan 2026», представленном RISE Research.

Для сравнения, по данным глобального отчета State of AI in Financial Services (NVIDIA), генеративный ИИ в своей деятельности применяет 52% финансовых организаций в мире. При этом 76% глобальных игроков, внедривших ИИ, фиксируют рост выручки, а 60% заявляют о сокращении операционных расходов.

Масштабирование технологий в банковском секторе Казахстана опирается на четыре ключевых драйвера:

— Обширная клиентская база с устойчивой привычкой к цифровым финансам и высоким уровнем проникновения мобильного банкинга.

— Диверсификация бизнеса в направлении высокомаржинальных цифровых сервисов и переход к экосистемным моделям.

— Рыночное и регуляторное давление, стимулирующее рост внутренней операционной эффективности, развитие риск-менеджмента и комплаенс-контроля.

— Крупные инвестиции в цифровую инфраструктуру, сформировавшие фундамент для внедрения прикладных моделей машинного обучения.

Параллельно происходит трансформация стадии зрелости проектов: финансовый сектор переходит от предварительных исследований к промышленной эксплуатации. Если в 2024 году на этапе ранних исследований находилась 31 организация, то в 2025 году их число сократилось до 22. Одновременно выросло число практических внедрений: количество пилотных проектов увеличилось с 4 до 13, а число организаций на стадии частичного внедрения выросло почти вдвое — с 10 до 18. Полномасштабное внедрение ИИ зафиксировали 2 финансовые организации (против 4 годом ранее).

Главным трендом стал фундаментальный сдвиг фокуса: алгоритмы машинного обучения переориентируются с клиентских интерфейсов на внутренние операционные задачи и разработку. В топ-5 сфер применения ИИ по итогам 2025 года вошли:

— Операционная деятельность — 21% от всех респондентов (рост почти вдвое по сравнению с 11% в 2024 году).

— Разработка ПО и поддержка информационных систем — 18% (взрывной скачок с 0% в 2024 году).

— Управление рисками и комплаенс — 16% (рост с 14% годом ранее).

— Маркетинг и продажи — 15% (по сравнению с 11% в 2024 году).

— Клиентская поддержка — 14% (единственное направление из топ-5, показавшее снижение доли с 16% в 2024 году).

Внедрение ИИ в финансовом секторе Казахстана окончательно сместилось от сценариев простого взаимодействия с клиентами к технологическому ядру и оптимизации внутренних бэк-офисных процессов.

Как отмечают авторы отчета, регуляторные изменения позволяют банкам монетизировать собственные технологические платформы через BaaS и модульную инфраструктуру. Для финтех-компаний и инвесторов центр создания стоимости постепенно смещается от объема транзакций к собственным данным, доверенной инфраструктуре и масштабируемым платформенным моделям.