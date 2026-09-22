Участковых инспекторов полиции оснащают цифровыми инструментами в Петропавловске

На планшеты устанавливают систему «Цифровой УИП» и мобильное приложение, разработанные для автоматизации работы участковых инспекторов и руководящего состава органов внутренних дел.

Участковые инспекторы полиции Петропавловска в ближайшее время смогут работать быстрее и эффективнее. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта их служебные планшеты оснащают новым программным обеспечением.

Еще недавно каждый участковый тратил много времени на ведение журналов, списков и графиков. Данные о владельцах оружия, поднадзорных лицах, семейных дебоширах, иностранцах и предыдущих вызовах хранились в разных базах и на бумаге. Теперь этот массив информации переводится в цифровой формат.

На планшеты устанавливают систему «Цифровой УИП» и мобильное приложение, разработанные для автоматизации работы участковых инспекторов и руководящего состава органов внутренних дел. Сейчас идет активное наполнение баз данных. После загрузки информации на серверы инспектор непосредственно на своем участке сможет искать жильцов по фамилии, имени, отчеству, индивидуальному идентификационному номеру, полу и виду учета, а также оперативно обновлять данные.

В систему также войдут ориентировки, реестр участковых пунктов полиции, доступ к камерам видеонаблюдения, встроенная аналитика и статистика по территории.

17 сентября около 100 участковых управления полиции города Петропавловска приняли участие в практическом занятии. Сотрудники управления цифровизации и искусственного интеллекта ДП СКО совместно со специалистами столичной IT-компании показали, как использовать новую систему на планшетах в ежедневной работе. Полное внедрение и масштабирование «Цифрового УИП» в регионе ожидается в ближайшее время.

Работу участковых часто называют «работой тысячи и одной обязанности». Оснащение службы участковых современными технологиями позволит освободить сотрудников от рутинной работы и направить больше ресурсов на непосредственное общение с гражданами. Это становится важным шагом в обеспечении безопасности и практической реализации принципа «Закон и порядок».