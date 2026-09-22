Как в Kaspi.kz представляли будущее сервисов еще в 2013 году

Михаил Ломтадзе рассказал, как команда Kaspi.kz превращает долгосрочное видение в сервисы для клиентов.

На Kazakhstan Growth Forum глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе представил слайд из внутренних материалов компании 2013 года. Уже тогда на нем были обозначены искусственный интеллект, голосовые команды и персонализация.

По словам Ломтадзе, эти идеи обсуждались при подготовке стратегии будущего Kaspi Магазина.

«В 2013 году мы определили, что хотим быть больше, чем просто банк. И хотим создать интернет-магазин, и потом, в 2014 году, мы запустили Kaspi Магазин», — рассказал он.



Слайд из внутренних материалов Kaspi.kz 2013 года, представленный Михаилом Ломтадзе на Kazakhstan Growth Forum

Ломтадзе объяснил, как команда подходит к созданию сервисов: сначала представляет результат, который хочет получить, а затем определяет необходимые для этого решения: «Мы думаем конечным результатом, конечным продуктом и сервисом. И потом от результата или от сервиса, который хотим получить, мы идем назад и думаем, как к нему прийти».

Сегодня компания развивает Kasper — персонального AI-помощника в Kaspi Магазине. Он понимает запросы на казахском, русском, английском и турецком языках, уточняет потребности клиента и помогает выбирать товары.

По словам Ломтадзе, при выборе направлений развития команда ориентируется на задачи, решение которых принесёт наибольшую пользу клиентам. В дальнейшем компания планирует расширять возможности Kasper, чтобы он помогал и с другими ежедневными задачами.