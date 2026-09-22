Три банковских супераппа стали повседневными финансовыми платформами РК

В Казахстане сформировался один из самых цифровых рынков потребительских финансов в регионе, однако пространство для независимых B2C-моделей ограничено.

Казахстан сформировал редкую модель рынка, где цифровую революцию возглавили и выиграли классические коммерческие банки, а не независимые стартапы или бигтехи. На пять банков в стране приходится 69% активов сектора, а три супераппа стали основными платформами повседневных финансовых сервисов. Эти данные опубликованы в отчете «Fintech in Kazakhstan 2026», представленном RISE Research при поддержке Национального Банка РК.

К 2026 году число банков второго уровня в РК увеличилось с 21 до 23. Рост произошел за счет трансформации микрофинансового сектора: крупнейшая отечественная МФО KMF получила коммерческую лицензию в августе 2025 года, а в июне 2025 года статус банка получила организация BNK с южнокорейским капиталом. На рынке также состоялся ряд крупных корпоративных трансформаций: катарский Lesha Bank приобрел Bereke Bank, Jusan Bank был официально переименован в Alatau City Bank, а Al Hilal Bank прошел реструктуризацию и ребрендинг в ADCB.

Однако, несмотря на расширение числа участников, рынок остается жестко монополизированным: 69% совокупных активов ($106,9 млрд) удерживают пять игроков: Halyk Bank ($44,4 млрд), Kaspi.kz ($21,2 млрд), Банк ЦентрКредит ($17,9 млрд), Отбасы банк ($12,3 млрд) и ForteBank ($11,1 млрд).

Банковские супераппы практически полностью закрыли потребности клиентов во всех сферах повседневной жизни, от госуслуг и онлайн-покупок до путешествий, недвижимости и автоуслуг. В сегменте малого и среднего бизнеса банки почти полностью оцифровали операционный цикл: регистрация ИП занимает 5-10 минут, открытие расчетного счета — 5 минут, выпуск цифровой карты — 1-5 минут, B2B-платежи проводятся менее чем за 1 минуту, а получение онлайн-займа требует от 1 до 10 минут.

Авторы исследования пришли к выводу, что такое доминирование привело к сокращению независимого платежного сегмента. На фоне роста объема транзакций на 22,2% в 2025 году рынок платежных организаций начал сжиматься: к июлю 2026 года в реестре осталась 131 компания. В 2026 году число исключенных из реестра игроков (9 организаций) впервые превысило число новых регистраций (5 компаний).

Венчурное финансирование финтех-стартапов переживает спад:

— В 2021 году объем подтвержденных инвестиций составлял $3 млн.

— В 2022 году показатель достиг $10 млн.

— В 2023 году сектор зафиксировал исторический пик в $32 млн.

— В 2024 году объем вложений снизился до $19 млн.

— В 2025 году инвестиции сократились до $8 млн, сконцентрировавшись преимущественно на стадиях pre-seed, seed и bridge.

Среди заметных публичных сделок 2023–2025 годов: раунды cardB ($15 млн, seed); investbanq ($3 млн seed в 2023 г. и $3 млн pre-A в 2025 г.); Prosper Pay ($1,8 млн, pre-A); Most Finance ($1,5 млн, pre-seed); Altbridge ($750 тыс., pre-seed); Paidax ($590 тыс., pre-seed); finflow ($500 тыс., pre-seed).

Ограниченность ниш в рознице стимулировала развитие B2B-финтеха и инфраструктурных решений:

— Prosper Group создала стандарт EWA (доступ к заработанной плате) в РК, привлекла $2 млн инвестиций и $7 млн в облигациях, объединив 350+ компаний и более 220 тыс. пользователей.

— Özen Finance внедрила андеррайтинг для МСБ без залога, профинансировав цепочки поставок на $45 млн для 7 тыс. продавцов.

— finflow разработала AI-CFO платформу для МСБ, привлекла $500 тыс. и показала 20% ежемесячный прирост клиентской базы.

— Tarlan Payments нарастила выручку до $10,6 млн в 2025 году (рост в 5 раз за первое полугодие 2026 г.) и вошла в топ-3 небанковских платежных организаций.

Сами финансовые группы вышли на путь слияний и поглощений (M& A): Halyk Bank приобрел сервис re: Kassa, Kaspi.kz интегрировал Kolesa Group, а Freedom Group консолидировала около десяти технологических компаний.

Достигнув пределов внутреннего рынка, казахстанские экосистемы перешли к масштабной зарубежной экспансии. Главным направлением стала Турция: Kaspi.kz приобрел 65,41% акций турецкого маркетплейса Hepsiburada в январе 2025 года, а в июле 2026 года закрыл сделку по покупке Hepsi Bank (Rabobank A.Ş.). Freedom Bank выкупил 99,32% акционерного капитала Turkish Bank A.Ş., а ранее, в октябре 2024 года, получил отдельную банковскую лицензию в Таджикистане.

Отраслевые эксперты подчеркивают фундаментальную перестройку рынка:

«Мы видим, как конкуренция сместилась с потребительских приложений на инфраструктурный уровень: пять банков сегодня владеют почти 70% активов сектора, а доля наличных в потребительских платежах опустилась до уровня, сопоставимого с наиболее развитыми цифровыми экономиками мира. Открытый банкинг, BaaS, регулируемые цифровые активы, встроенное финансирование для МСБ — это направления, где конкурентное преимущество еще не закреплено ни за банками, ни за независимыми игроками», — говорит CEO FinTech AI Center Диас Саветканов.

«Конкуренция постепенно сместится от отдельных банков к партнерским экосистемам, где успех будет зависеть от способности объединять лучшие решения рынка и эффективно управлять сетью партнерств», — отмечает директор практики стратегического консалтинга Strategy& (PwC) Жанара Изимова.

«Рынок сейчас входит в следующую фазу, где конкуренция будет определяться не только пользовательским опытом, но и качеством инфраструктуры, открытостью стандартов и способностью объединить банки, бизнес и пользователей в единой безопасной цифровой среде. Ключевыми драйверами ближайших лет станут открытые API, межбанковские платежные решения, цифровой тенге, встроенные финансы и сервисы для МСБ», — уверен CEO Tarlan Payments Андрей Седенко.